Le uscite Anime Factory di Febbraio 2022 sono disponibili per il preordine sui principali store online e su Fan Factory!, il negozio online di Koch Media Italia dove trovare anche edizioni esclusive.

Seguono quindi le uscite Anime Factory di Febbraio 2022; qui le novità di Gennaio 2022.

Le uscite Anime Factory di Febbraio 2022

Dal 17 Febbraio 2022:

Digimon Adventure – Last Evolution Kizuna – Limited Edition Blu-ray + Card + Booklet (Blu-ray)

EUR 24,99

Dopo il successo cinematografico, l’ultima avventura di Taichi, Agumon e tutti gli altri arriva in Limited Edition Blu-ray targata Anime Factory con Booklet esclusivo di 44 pagine con intervista al regista, schede personaggi, approfondimenti, gallerie e Card da Collezione.

Digimon Adventure – Last Evolution Kizuna – Limited Edition DVD + Card + Booklet (DVD)

EUR 19,99

Dopo il successo cinematografico, l’ultima avventura di Taichi, Agumon e tutti gli altri arriva in Limited Edition DVD targata Anime Factory con Booklet esclusivo di 44 pagine con intervista al regista, schede personaggi, approfondimenti, gallerie e Card da Collezione.

Siamo nel 2010, oltre dieci anni dopo l’estate in cui Taichi ha incontrato Agumon e gli altri. L’esistenza dei “bambini prescelti” è stata pian piano riconosciuta, e non è più raro vedere dei digimon nel mondo reale. Taichi è diventato uno studente universitario, e anche Yamato e gli altri hanno iniziato ad avanzare lungo il proprio percorso.

Nel frattempo, attorno ai “bambini prescelti” di tutto il mondo inizia a verificarsi un certo caso. Menoa e Imura, studiosi specializzati nella ricerca sui digimon, affermano che la causa è un digimon chiamato “Eosmon” e cercano assistenza. Taichi e i bambini prescelti si radunano nuovamente per risolvere il caso. Però, nella battaglia con Eosmon si verifica un’anomalia nell’“evoluzione” di Agumon e Gabumon. Menoa racconta a Taichi e gli altri una verità scioccante. Quando i bambini prescelti saranno diventati adulti, i loro partner digimon svaniranno nel nulla.

Davanti a un fato che non si può cambiare, quale risposta traccerà il “legame” fra Taichi e Agumon soltanto per loro?

Lamù – La Ragazza dello Spazio – OAV Collection – 2 Blu-ray

EUR 34,99

L’attesa raccolta degli episodi speciali di Lamù – la Ragazza dello Spazio, in una nuova versione completa, integrale, rimasterizzata da master HD e per la prima volta, nel formato Blu-ray, comprendente gli episodi inediti doppiati in italiano.

Lamù – La Ragazza dello Spazio – OAV Collection – 3 DVD

EUR 29,99

L’attesa raccolta degli episodi speciali di Lamù – la Ragazza dello Spazio, in una nuova versione completa, integrale, rimasterizzata da master HD e comprendente gli episodi inediti doppiati in italiano per la prima volta.

Chi pensa che si possa averne abbastanza della bella Lamù e della multiforme umanità del Liceo Tomobiki? Appunto, nessuno. Dopo l’epica serie televisiva e i film per le sale, ecco avventure nuove fiammanti per lo scombinato cast di Lamù: capre malefiche, inventori di sogni, biscotti per licantropi, morbilli devastanti, tremendi futuri alternativi e molto altro ancora in undici gemme per la corona della più simpatica principessa della galassia.