Love Hina: l’autore vuole entrare in politica per tutelare la libertà di espressione

Ken Akamatsu (autore di Love Hina e Negima) vuole entrare in politica. La notizia è stata comunicata dallo stesso Akamatsu tramite il suo profilo Twitter.

Stando a quanto afferma l’agenzia di stampa nipponica Kyodo, il mangaka avrebbe già incontrato il presidente del comitato del partito liberal democratico Toshiaki Endo per definire una strategia elettorale in attesa dell’ufficializzazione della candidatura.

Ciò che è certo che l’impegno dell’autore è teso a valorizzare un valore fondamentale come la libertà di espressione.

Love Hina, l’opera che ha dato una certa popolarità a Ken Akamatsu, è edita da Panini Comics. A seguire, una presentazione della trama presa da Wikipedia:

La trama vede un ragazzo di 19 anni, Keitaro, che tenta in ogni modo di superare i test d’ingresso per entrare nella più prestigiosa Università di Tokyo (la Todai) per via di una promessa fatta da bambino a una sua amica di giochi di cui non ricorda più il nome.

La promessa era di entrare insieme all’università al fine di essere felici per sempre insieme. Non ricordando più chi fosse l’amica e deciso a studiare per entrare all’università, accetta di lavorare come custode nella pensione Hinata, un dormitorio femminile, di proprietà della nonna.

Dopo diverso tempo riesce a farsi accettare dalle inquiline, anche se alcune continuano a tenerlo d’occhio avendo paura che sia in realtà un pervertito e trattandolo sempre in modo violento arrivando più di una volta ad attaccarlo fisicamente in situazioni imbarazzanti.

Da queste premesse le vicende di Keitaro e delle altre ragazze dell’Hinata si svilupperanno, intrecciando il desiderio di impegnarsi e riuscire ad entrare finalmente alla prestigiosa università con il sogno di ritrovare la bambina del ricordo.