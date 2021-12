Noise: un trailer per il live action tratto dal manga di Tetsuya Tsutsui

Il sito ufficiale del live action basato sul manga di Tetsuya Tsutsui Noise ha pubblicato un trailer che anticipa l’uscita nelle sale cinematografiche nipponiche – prevista per il 28 gennaio del 2022.

Il film vedrà la partecipazione di Tatsuya Fujiwara e Ken’ichi Matsuyama, attori che furono coinvolti anche negli adattamenti live action del celebre manga Death Note.

Il manga è edito da J-POP. A seguire, un estratto del comunicato ufficiale che annunciò l’uscita del box contenente la serie completa – composta da 3 volumi:

“Purtroppo, esistono davvero persone così che rubano, che mentono, che uccidono chi è loro d’intralcio… senza pensarci due volte. Queste persone sono come insetti e, come durante le nostre battute di caccia al cinghiale… qualcuno deve abbatterli.”

L’autore di Manhole, Duds Hunt e Poison City torna in libreria, fumetteria e tutti gli store online con un nuovo box in tre volumi, Noise, che si aggiunge alla collana J-POP Manga dedicata al mangaka Tetsuya Tsutsui. La storia, un thriller carico di mistero, degno del maestro Tsutsui, prende vita in una piccola cittadina di cacciatori rurali che ha visto nel corso degli anni un progressivo calo della popolazione a causa dell’invecchiamento e della migrazione.

Ma le sorti sembrano cambiare quando la città inizia a produrre un delizioso fico nero, una specialità gastronomica che riporta denaro e opportunità in città. Izumi Keita, custode di una piantagione dei prelibati frutti, incontra un uomo dall’aria inquietante, in cerca di lavoro.

Izumi scoprirà presto che questi purtroppo non è in cerca di un’occupazione, ma tutt’altro: secondo le sue ricerche infatti il misterioso forestiero sarebbe il responsabile della scomparsa di una giovane studentessa universitaria, violentata e brutalmente uccisa pochi anni prima.

La scoperta getta grande tensione sulla piccola città che smette di dormire sonni tranquilli… Con Noise Tetsuya Tsutsui si conferma un professionista della suspense.

Dopo sole poche pagine infatti è impossibile non rimanere catturati e inorriditi dalle vicende di Noise, come accade con tutti i suoi thriller: appassionanti, concitati e dall’inconfondibile aspetto grafico. Dello stesso autore, già disponibili i box di Manhole, Prophecy, Poison City e i vol. singoli Duds Hunt, Reset.