Le novità manga annunciate su Mega 287 includono i nuovi annunci Goen dei giorni scorsi, insieme a nuove proposte di editori come Dynit, Flashbook Edizioni e Magic Press Edizioni.

A seguire, dal sito web ufficiale del distributore Pegasus Distribuzioni, le novità manga annunciate su Mega 287.

Le novità manga annunciate su Mega 287

Goen

COME SOPRAVVIVERE NELL’ERA SENGOKU VOL. 1

di Kyouchikutou, Sawada Hajime

€ 6,50

In un fatidico giorno, una ragazza si ritrova nell’Era Sengoku, l’epoca degli Stati Belligeranti.

Questa ragazza non ha il potere di cambiare il mondo. È solo una comune, ordinaria, tranquilla ragazza, una di quelle che potreste incontrare ovunque. Quindi c’è una sola cosa che può fare: sopravvivere. Sopravvivere all’era Sengoku.

Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017

SWAN IL CIGNO VOL. 1 [DI 12]

di Ariyoshi Kyouko

€ 12,50

Masumi è una ragazza solare che vive nella periferia di Hokkaio, assieme al padre scultore.

La sua testa, però, è tutta dedicate al balletto, e lei sogna di diventare una grande ballerina come la defunta madre. Ma non è facile studiare balletto in un paesino dove gli animali della fattoria tendono a interrompere le lezioni di ballo. Ma la ragazza non demorde e decide di trasferirsi a Tokyo per incontrare il famosissimo ballerino russo Alexei Sergeiev. Anche se I biglietti sono esauriti, Masumi prova a entrare dietro le quinte…

Uno dei grandi capolavori dei manga in un’edizione straordinaria.

HAKUCHOU © ARIYOSHI Kyouko 1976

COLPO MORTALE VOL. 1 [DI 7]

di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro

€ 6,95

Alla fine dell’epoca Edo, al tramonto dello shogunato dei Tokugawa e l’alba del XX secolo, un comune contadino si ritrova a dover affrontare una micidiale “selezione” tra gli uomini più forti del Giappone.

Il ritorno del grande maestro Jiro “Freesia” Matsumoto per rendere in potente immagini l’opera dello storico Yoshio Nagai!

Ichigeki © NAGAI Yoshio, MATSUMOTO

DRIFTING NET CAFE’ VOL. 1 [DI 7]

di Shuzo Oshimi

€ 6,95

Tutto è iniziato in un “net cafè”. Toki Koichi sta per diventare padre, e vive una vita piacevole. Un giorno, in un Internet Cafè, incontra Kaho, il suo primo amore dei giorni di liceo. Koichi ha appena litigato con la moglie, e il suo cuore si riempie di strani sentimenti. All’improvviso, una strana onda elettronica colpisce tutti i computer e i cellulari, provocando un black out, proprio mentre fuori inizia a piovere a dirotto, costringendo gli avventori a rimanere nel locale per tutta la notte.

Al mattino, il mondo che trovano fuori dalle porte del locale è cambiato… Koichi è determinato a tornare a casa, da sua moglie, nel suo mondo originale. Ma nel frattempo le persone iniziano a sparire misteriosamente, una dopo l’altra…

Riuscirà Koichi a sopravvivere e a fare ritorno a casa? E che mistero c’è dietro il suo primo, dimenticato amore?

HYORYUU NET CAFE’ © Shuzo Oshimi 2012

IL LORO ULTIMO VIAGGIO VOL. 1 [DI 6]

di Tsukumizu

€ 6,95

La civiltà umana si è estinta, ma Chito e Yuri sono ancora vive. A bordo della loro amata moto Kettenkrad vagano attraverso le rovine del mondo passato. Giorno dopo giorno, senza speranza per il futuro, cercano solo il prossimo pasto e abbastanza carburante per poter proseguire. Ma almeno, fio a che sono insieme, una flbile luce illumina la loro oscura esistenza. Che sia mentre sorseggiano una zuppa calda o mentre cercano pezzi di ricambio.

Per queste due ragazze, in un mondo senza più nulla, le esperienze e i sentimenti che condividono danno loro una ragione per andare avanti…

Il celebrato manga vincitore del Won Seiun Award nel 2019 come Best Comic esordisce sotto l’etichetta Goen.

SHOJO SHUMATSU RYOKOU © TSUKUMIZU 2019

Dynit

HUNGRY BOKURA 1

di Kokutaro Tomoyasu

€ 12,90

La storia è ambientata in una società dove la maggior parte degli individui si è trasformata in zombi che devono affrontare la scarsità di cibo. Un giovane zombi che ha mantenuto l’intelligenza e le emozioni originali escogita un sistema per sopravvivere: l’allevamento di esseri umani.

OOKAMI RISE 1

di Ito Yu

€ 12,90

In un futuro non lontano, il Giappone è stato smembrato tra Cina e Russia. La prima ha condotto degli esperimenti in gran segreto per produrre una nuova arma contro la seconda: i Wolan, creature antropomorfe con fattezze di lupo, dotate di caratteristiche fisiche fuori dall’ordinario. 49 esemplari riescono a darsi alla fuga e trovano rifugio in una zona di confine non militarizzata… Si alza il sipario su una saga di distopia e fantascienza, direttamente dalle pagine di Ultra Jump.

DEEP SKY. LA GABBIA DELLE NUVOLE

di Sakurai Mina, Kohinata Maruko

€ 15,90

Haru Komatsubara è rinchiusa in un carcere femminile perché ha compiuto un grave crimine e lavora come parrucchiera nel salone di bellezza di carcere, aperto anche alle persone esterne. Le pareti e il soffitto sono decorate con il cielo e le nuvole: perché delle comuni donne scelgono di tagliarsi i capelli proprio lì? Con che spirito Haru si interfaccia con le clienti? Si possono commettere errori, ma la vita va avanti..

Flashbook Edizioni

SAYONARA GAME

di Yu Minaduki

€ 6,90

Ikuo Arimura, ex capitano della sua squadra di baseball ai tempi del liceo, è alla ricerca di un tutore privato per la sorella Nana e casualmente gli viene presentata una vecchia conoscenza: Yosuke Ito. Arimura ricorda poco dell’ex compagno di club, ma per Ito è diverso dal momento che provava e tuttora prova dei forti sentimenti per lui. Arimura resterà molto sorpreso nello scoprirli, ma il rapporto tra i due vedrà come primo ostacolo proprio quello della giovane Nana che si è presa una bella cotta per l’affascinante e gentile professore.

Questo volume unico di Yu Minaduki ha un sequel in “Change World”.

Magic Press Edizioni

L’INGANNO DI FREYA VOL.1

di Keiko Ishihara

€ 6,50

Tyr è uno sperduto paesino di campagna minacciato dalle invasioni del potente regno di Sigurd. La piccola città non può sperare di competere e decide di fare affidamento sull’intelligenza del suo principe e dei suoi cavalieri. Quando il principe viene avvelenato, Freya, una semplice ragazza del villaggio che gli assomiglia sorprendentemente, viene messa al suo posto per salvare le apparenze. Ora Freya dovrà guidare l’esercito di Tyr contro le potenti schiere di Sigurd. Uno degli shojo manga più attesi degli ultimi anni arriva finalmente in Italia!

BITCH DOCKING!

di Butcha-U

€ 12,00

Uno tra gli autori hentai più seguiti on-line entra nella scuderia Black Magic con “Bitch Docking!”, raccolta di storie brevi che ha come protagoniste ragazze seducenti ma imprevedibili e smaliziate che vi faranno girare la testa.