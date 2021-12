Goen ha annunciato quattro nuovi manga, in arrivo prossimamente sugli scaffali delle fumetterie.

Vediamoli insieme di seguito, qui, invece, gli annunci manga Goen di Lucca Comics 2021.

Goen annuncia 4 nuovi manga

LEED

Memai Collection

COLPO MORTALE Vol. 1 [di 7]

di NAGAI Yoshio, MATSUMOTO Jiro

13×18, B+sc, 192 pp, b/n + col.

Seinen/Action/Storico

€ 6,95

Alla fine dell’epoca Edo, al tramonto dello shogunato dei Tokugawa e l’alba del XX secolo, un comune contadino si ritrova a dover affrontare una micidiale “selezione” tra gli uomini più forti del Giappone.

Il ritorno del grande maestro Jiro “Freesia” Matsumoto per rendere in potente immagini l’opera dello storico Yoshio Nagai!

Ichigeki © NAGAI Yoshio, MATSUMOTO Jiro 2016

Heibonsha

Academy Collection

SWAN – IL CIGNO Vol. 1 [di 12]

di ARIYOSHI Kyouko

15×21, B+sc, 400 pp, b/n

Shojo/Drama/Romantico

€ 12,50

Masumi è una ragazza solare che vive nella periferia di Hokkaio, assieme al padre scultore.

La sua testa, però, è tutta dedicate al balletto, e lei sogna di diventare una grande ballerina come la defunta madre. Ma non è facile studiare balletto in un paesino dove gli animali della fattoria tendono a interrompere le lezioni di ballo. Ma la ragazza non demorde e decide di trasferirsi a Tokyo per incontrare il famosissimo ballerino russo Alexei Sergeiev. Anche se i biglietti sono esauriti, Masumi prova a entrare dietro le quinte…

Uno dei grandi capolavori dei manga in un’edizione straordinaria.

HAKUCHOU © ARIYOSHI Kyouko 1976

SHINCHOSHA

SF Collection

IL LORO ULTIMO VIAGGIO Vol. 1 [di 6]

di TSUKUMIZU

12,2×17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.

Seinen/Drama/Avventura

€ 6,95

La civiltà umana si è estinta, ma Chito e Yuri sono ancora vive. A bordo della loro amata moto Kettenkrad vagano attraverso le rovine del mondo passato. Giorno dopo giorno, senza speranza per il futuro, cercano solo il prossimo pasto e abbastanza carburante per poter proseguire. Ma almeno, fino a che sono insieme, una flebile luce illumina la loro oscura esistenza.

Che sia mentre sorseggiano una zuppa calda o mentre cercano pezzi di ricambio. Per queste due ragazze, in un mondo senza più nulla, le esperienze e si sentimenti che condividono danno loro una ragione per andare avanti…

Il celebrato manga vincitore del Won Seiun Award nel 2019 come Best Comic esordisce sotto l’etichetta Goen.

SHOJO SHUMATSU RYOKOU © TSUKUMIZU 2019

EARTH STAR ENTERTAINMENT

Young Collection

COME SOPRAVVIVERE NELL’ERA SENGOKU Vol. 1

di Kyouchikutou, SAWADA Hajime

B+sc, 192 pp, b/n +col.

Shonen/Storico/Slice of life

€ 6,50

In un fatidico giorno, una ragazza si ritrova nell’Era Sengoku, l’epoca degli Stati Belligeranti. Questa ragazza non ha il potere di cambiare il mondo. È solo una comune, ordinaria, tranquilla ragazza, una di quelle che potreste incontrare ovunque. Quindi c’è una sola cosa che può fare: sopravvivere. Sopravvivere all’era Sengoku.

Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017