Le uscite manga Goen del 26 Novembre 2021 vedono il debutto di Ridendo tra le Nuvole e la pubblicazione di nuovi volumi di serie in corso come Karneval e Savage Garden.

Di nuovo disponibili, inoltre, i numeri 18, 25, 26 e 27 di Karakuri Circus.

Seguono le uscite manga Goen del 26 Novembre 2021, mentre qui possiamo ricontrollare gli annunci di Lucca Comics 2021.

Le uscite manga Goen del 26 Novembre 2021

HANAMI COLLECTION 49

RIDENDO TRA LE NUVOLE VOL. 1

13×18, b+sc, 200 pp circa, b/n

Shojo/Fantastico/Storico

€ 6,50

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non piace, e inevitabilmente i crimini aumentano.

L’unica risorsa per preservare l’ordine è una prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire.

L’unica via di accesso è attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i detenuti verso la loro nuova “casa”.

Ma… è davvero solo questo che fanno?

VELVET COLLECTION 44

KARNEVAL VOL. 22

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishounen/Fantastico/Azione

€ 7,50

HANAMI SUPPLEMENT 12

HIMITSU THE TOP SECRET VOL. 12

12,2×17,8, B+sc, bn/ + col.

Seinen/Thriller/Poliziesco

€ 6,95

YOKAI COLLECTION 37

KARAKURI CIRCUS VOL. 37

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

€ 5,95

YOUNG COLLECTION 85

FOOD WARS: L’ETOILE VOL. 6

11×17 B+sc, 192 pp, b/n + miniposter

Shonen/Young-Adult/Commedia

€ 5,95

VELVET COLLECTION 27

SAVAGE GARDEN VOL. 6

12×17, B+sc, 164 pp, b/n

Shojo/Sentimentale/Storico

€ 6,95

SF COLLECTION 30

OMEGA TRIBE VOL. 9

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp

Seinen/Action/SF

€ 7,50