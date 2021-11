Le novità manga annunciate su Mega 286 (Novembre 2021) includono nuovi titoli per editori come Dynit, Magic Press, Flashbook, Nippon Shock e Goen.

Tra le novità troviamo Il Castello Invisibile, Lunatic Circus o Wild & Beauty.

Seguono le novità manga annunciate su Mega 286, dal sito web ufficiale di Pegasus Distribuzioni.

Le novità manga annunciate su Mega 286

Dynit

DRAGON HUNTERS 1 di 3

di Shingo Honda

€ 12,90

DRAGON HUNTERS COLLECTOR’S BOX

di Shingo Honda

€ 38,70

Dopo il passaggio di uno sciame di meteore, Tokyo viene assalita da un’entità che devasta la città. Il genere umano assiste impotente e il giovane Ko Ashihara si vede portare via il migliore amico… Il ragazzo viene però attratto da una forza che lo attira verso “Kusanagi no tsurugi”, la mitologica spada in grado di uccidere i dragoni…

Dall’autore di Hakaiju, una saga di panico e mostri.

IL CASTELLO INVISIBILE 1

di Mizuki Tsujimura

€ 12,90

Kokoro Anzai è una ragazzina di prima media che non trova il suo posto nel mondo e si è rinchiusa in se stessa, smettendo di andare a scuola. Un giorno, lo specchio della sua cameretta si mette a brillare all’improvviso. Oltre lo specchio c’è un mondo fantastico, dove Kokoro e altre sei persone come lei vengono accolte da un misterioso “lupo”… Adattamento a fumetti del romanzo campione d’incassi in Giappone, direttamente dalle pagine di Ultra Jump.

BIG G.T.O. DELUXE – BLACK EDITION 1

di Toru Fujisawa

€ 9,90

MISS HOKUSAI – COFANETTO

di Sugiura Hinako

€ 49,80

Flashbook Edizioni

DEADLOCK 1

di Saki Aida & Yuh Takashina

€ 6,90

Yuto Lennix, un agente della squadra antidroga di Los Angeles, è accusato dell’omicidio del suo compagno di

squadra. Vittima di un complotto, viene imprigionato nel carcere di Schelger, dove diventa presto il bersaglio degli

altri detenuti. Qualche tempo dopo il suo arrivo, Lennix riceve la visita di Mark Hayden, un agente dell’FBI che

gli offre la libertà, ma in cambio deve riuscire a trovare Corvus, il misterioso leader di un gruppo terroristico. Tra

i quotidiani scontri razziali e le dure regole tra le sbarre, Yuto dovrà proteggere sia i compagni più deboli che se

stesso. Intanto il compagno di cella Dick Burnford, una persona enigmatica che sembra essere rispettata da tutti i

detenuti, dopo gli iniziali dissapori cercherà di prenderlo sotto la propria ala. Flashbook presenta un nuovo BL tutto

all’insegna del mistero!

Magic Press

KISS AND NIGHT

di Hasumi Hana

13×18 cm, 192 pp, bross., b/n; € 6,90

Omi è uno degli stripper più acclamati del club “Grand Cage”, ma nonostante in apparenza sembri molto espansivo e seducente, nella realtà è molto timido, soprattutto con i ragazzi che gli piacciono, tanto da essere ancora vergine. Shinonome Subaru, cliente molto ricco del club, scopre questi due lati di Omi e ne rimane impressionato, tanto che non riesce a togliersi Omi dalla testa.

LOVE SHARING

di Linda

15×21 cm, 200 pp, bross., b/n e col.; € 12,00

Esiste un uomo più fortunato di Okazaki? La bellissima Madoka, presidentessa del club di economia, ha accettato le

sue avances e ora fa coppia fissa con lui. Quello che Okazaki non sa è che il club di economia di cui Madoka fa parte,

pratica molto inside trading e che la sua ragazza è la blue chip che tutti ambiscono! Okazaki vorrebbe avere Madoka

tutta per sé, ma il business è business, e per avere una crescita economica di una certa rilevanza più soci si hanno e

meglio è!

Dopo la serie “Messe a nudo” e l’antologico Mesu Saga, Linda torna nella collana Black Magic!

Nippon Shock Edizioni

RYOICHI IKEGAMI “WILD & BEAUTY”

Di Ryoichi Ikegami

18,5 X 20,5 cm, 144 pp,

€ 25,00

In questa opera Ryoichi Ikegami, maestro assoluto del manga, autore di personaggi e opere di grande fascino come “Crying Freeman” e “Sanctuary” condivide con i suoi ammiratori e appassionati, le sue tecniche di disegno, in un volume illustrato e a colori che rappresenta la sua eredità e la sua Bibbia stilistica. Il volume pubblicato in Giappone nel 2016 finalmente vede la luce anche in Italia in un’edizione identica all’originale, unica in lingua straniera al di fuori dei confini nipponici.

LOSERS – VOL.1 (DI 3)

di Kouji Yoshimoto

14X18 cm, 194 pp, € 7,50

L’opera vi porterà nella seconda metà degli anni ’60, quando il manga si apprestava a conquistare il suo pubblico di giovani adulti con l’uscita della rivista Weekly Manga Action, e narrando l’ascesa di altri autori come Monkey Punch (Lupin III), Gōseki Kojima (Kozure ōkami), Yoshito Usui (Crayon Shinchan), Baron Yoshimoto.

Numerosi gli aneddoti, riguardanti anche autori del calibro di Osamu Tezuka, Shōtarō Ishinomori e Shigeru Mizuki. In una Tokio di fine anni ’60 una piccola casa editrice si appresta rivoluzionare il mondo dei manga dando spazio a giovani autori sconosciuti che diverranno, da quel momento, pietre miliari del fumetto, generando personaggi destinati a divenire icone della cultura POP.

In questo primo volume le incredibili vicissitudini che hanno portato all’emersione di Kazuhiko Kato, alias Monkey Punch, e alla genesi del fortunatissimo personaggio di Lupin III. Tra sincronicità, colpi di scena, situazioni comiche e paradossali ma tutte assolutamente accadute, ecco la vita prima e dopo l’esordio professionale del Maestro, favorito dal destino favorevole.

Una biografia a fumetti basata su testimonianze di prima mano. Imperdibile per gli appassionati.

Goen

LUNATIC CIRCUS VOL.1

di Usamaru Furuya

€ 6,95

Il Lunatico Circus è il circo più famoso e apprezzato del Giappone post-bellico, che è in piena crescita economica. La star, il nome sul cartellone più famoso del Lunatic Circus è Ryunosuke. A lui, e ai suoi amici, che rappresentano l’elite del circo, viene riservato il soprannome di “I ragazzi volanti”.

Inizia la nuova, sconvolgente serie del maestro Usamaru Furuya!