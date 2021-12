The Book of Boba Fett: il nuovo promo video Il Ritorno

The Book of Boba Fett, la nuova miniserie live action di Star Wars derivata dalla seconda stagione di The Mandalorian, uscirà il 29 Dicembre 2021 in streaming su Disney Plus.

Il canale YouTube ufficiale Star Wars Italia ha pubblicato il nuovo video promozionale “Il Ritorno”, la cui descrizione recita:

Questo mese, ritorna sulle sabbie di Tatooine.

A seguire possiamo guardare il filmato:

The Book of Boba Fett è lo spin-off di The Mandalorian annunciato a sorpresa dopo la fine della seconda stagione della serie sul Mandaloriano e Grogu.

Si comporrà di 7 episodi.

Temuera Morrison ha interpretato il ruolo di Boba Fett in The Mandalorian e tornerà a interpretare l’iconico cacciatore di taglie in questo spin-off.

Disney descrive la serie come una emozionante avventura di Star Wars.

Segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nella criminalità della Galassia quando ritornano alle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio una volta controllato da Jabba the Hutt e dalla sua criminalità organizzata.

Ming-na Wen torna a interpretare la mercenaria Fennec Shand.

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono i produttori esecutivi.

Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-produttori esecutivi.

John Bartnicki è il produttore e John Hampian è un co-produttore.

Star Wars: The Mandalorian Stagione 2 ha esordito Venerdì 30 Ottobre 2020 in esclusiva su Disney+ e si è conclusa Venerdì 18 Dicembre 2020 con il capitolo 16 intitolato Il Salvataggio.