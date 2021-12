Matrix Resurrections – il nuovo trailer italiano

Warner Bros. Italia ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale, il secondo, di The Matrix Resurrections — quarto capitolo della saga cult che uscirà il 1 Gennaio 2022 nei cinema italiani.

Possiamo guardarlo di seguito:

Lana Wachowski dirige The Matrix Resurrections da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski.

Il film vede il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei rispettivi ruoli di Neo e Trinity.

Il resto del cast include Jada Pinkett-Smith, Daniel Bernhardt, Lambert Wilson, Neil Patrick-Harris, Christina Ricci, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

Qui possiamo riguardare il primo trailer ufficiale italiano e qui il poster.

Il primo capitolo della serie è uscito nei cinema nel 1999, mentre i successivi Reloaded e Revolution sono arrivati nel 2003.

La raccolta di corti animati Animatrix ha accompagnato l’uscita del secondo film.

Percezione: il mondo che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi è reale.

Realtà: questo mondo è una beffa, un complesso inganno ordito dalle onnipotenti intelligenze artifi ciali che ci controllano. Proprio così. Acrobazie fatte con la mente.

Immagini stupefacenti per tecnologia. Azione mozzafiato.

Keanu Reeves e Laurence Fishburne guidano la lotta per liberare l’umanità in MATRIX, il cyberthriller da vedere e rivedere, scritto e diretto dalle sorelle Wachowski (Bound – Torbido Inganno).

La storia è incandescente e gli effetti speciali delineano nuovi territori della cinematografi a, imprimendole violente vibrazioni.