L'interruzione delle funzionalità legate al videogioco di Saga of Tanya the Evil è prevista per gennaio 2022

Saga of Tanya the Evil: annunciata l’interruzione del videogioco per smartphone

Il profilo ufficiale Twitter del videogioco per smartphone Saga of Tanya the Evil – Thus the Mages Did Clash ha condiviso una notizia molto importante sul destino di questo titolo.

Difatti, a partire dal 17 gennaio del 2022 il gioco in questione non sarà più operativo. Il plot che caratterizza questa versione interattiva del manga ispirato alle light novel scritte da Carlo Zen e illustrate da Shinobu Shinotsuki si basa sulla storia dell’anime.

Tuttavia, non mancano quegli sviluppi narrativi nuovi di zecca in grado di coinvolgere ulteriormente i fan della serie.

Manga e anime, in Italia, di Saga of Tanya the Evil

In Italia, Planet Manga – divisione di Panini Comics – è la realtà alle spalle dell’edizione italiana del manga di Saga of Tanya the Evil. A seguire, la sinossi del primo volume

UNA DELLE MAGGIORI SERIE DI CULTO DEGLI ULTIMI ANNI In un mondo sull’orlo della guerra l’esercito dell’Impero centrale ha un asso nella manica: Tanya Degurechaff! Giovanissima, carina, ma una furia indemoniata sul campo di battaglia. Inoltre, Tanya nasconde uno sconcertante segreto… Finalmente in Italia il manga tratto dalle light novel che hanno ispirato anche l’omonimo anime. Su Crunchyroll, invece, è possibile trovare tutto ciò che riguarda la produzione animata di un titolo capace di appassionare come non mai: