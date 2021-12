Jujutsu Kaisen 0: un manga per il nuovo film animato

L’uscita del film anime Jujutsu Kaisen 0 – prevista, in Giappone, il 24 dicembre 2021 – sarà l’occasione giusta per leggere un nuovo manga basato sull’opera di Gege Akutami.

L’account Twitter della produzione animata ha, infatti, comunicato che gli spettatori che prenderanno parte alle prime proiezioni potranno prendere una copia di Jujutsu Kaisen 0.5: Tokyo Prefectural Jujutsu High School.

Un contenuto speciale dove sarà possibile trovare alcuni approfondimenti sui personaggi del lungometraggio. Inoltre, avrà una tiratura limitata di 5 milione di copie, per cui occorrerà affrettarsi se non si vuole perdere questa magnifica iniziativa editoriale.

Le nove pagine che compongono la storia del manga illustreranno Yuta Okkotsu e altri studenti del primo anno della Jujutsu Tech alle prese con la loro routine quotidiana.

Planet Manga, che cura l’edizione italiana di Jujutsu Kaisen, ha rilasciato anche un volume 0 con il sottotitolo L’istituto di arti occulte – Oscurità abbagliante:

Crunchyroll, invece, trasmette la serie animata del manga:

Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni… e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.