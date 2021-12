Animate sta per aprire il negozio di anime più grande del mondo

Gli appassionati di manga e anime sanno che Akihabara è il quartiere di Tokyo che, più di tutti, permette di trovare qualsivoglia tipologia di proposta – anche quelle meno pubblicizzate. Tuttavia, non va minimamente sottovalutata un’area come Ikebukuro; questo punto di ritrovo accomuna otaku di ogni generazione e vanta una serie di attività commerciali super fornite.

Entrando nel dettaglio della faccenda, si può dire che l’area est di Ikekuburo sia una vera e propria oasi riservata agli amanti di anime, manga e videogiochi in cui ha mosso i primi passi persino una realtà del settore estremamente affermata come Animate. Difatti, il colosso nipponico valorizza, in qualunque circostanza, il suo senso di appartenenza a quella zona. E di recente, ha annunciato una grossa novità che accrescerà ancor di più il suo spessore commerciale.

Il nuovo negozio di Animate

Dato che sta per giungere il quarantesimo anniversario della sua attività, Animate vuole stupire clienti vecchie nuovi con l’apertura di un nuovo negozio. Stavolta, però, si tratterà di una filiale che sarà – a detta dell’azienda – il più grande store degli anime del mondo.

La pianificazione di questa nuova avventura della società giapponese prevede la realizzazione di un edificio mastodontico in quel di Ikebukuro. Insomma, una scelta che dà continuità ad una lunga tradizione commerciale costellata da successi ed enormi gratificazioni.

Una pianificazione con i suoi perché

La progettazione del nuovo store di Animate segue una direttiva precisa, soprattutto dal punto di vista logistico. L’attuale filiale di Ikebukuro è un complesso di nove piani facilmente raggiungibile, sia a piedi che con il treno. Tuttavia, l’ascesa di una cultura otaku ampiamente trasversale (favorita anche dai continui lockdown dettati dal coronavirus) ha spinto l’azienda verso la costruzione di una nuova struttura.

Lo store in questione sorgerà nella zona che, un tempo, era occupato dall’Ikebukuro Public Health Center comprendendo, quindi, una porzione del quartiere decisamente vasta.