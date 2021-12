Keiko Takemiya de Il Poema del Vento disegna vetrate artistiche per la sua città

La talentuosa mangaka shojo Keiko Takemiya è attualmente alle prese con un’iniziativa che definire lodevole sarebbe alquanto riduttivo. Ebbene, l’autrice ha realizzato e supervisionato una vetrata colorata che verrà esposta all’interno dell’aeroporto Awaodori di Tokushima a Tokushima.

La data scelta per l’occasione riguarderà un giorno del mese di marzo del 2022. A seguire, uno scorcio di impatto dell’opera in questione denominata Zomeki – Yūkyū no Nibyōshi.

L’amore per Tokushima di Keiko Takemiya

Keiko Takemiya deve tanto a Tokushima, la sua città natale. E l’amore che nutre verso questa località nipponica è, per certi versi, viscerale poiché si basa su alcuni aspetti riscontrabili, talvolta, anche nelle sue opere principali.

Come ha sentenziato la stessa mangaka shojo, Zomeki è l’esaltazione di un’atmosfera estiva che si respira soprattutto tra le arterie di Tokushimo. Insomma, si tratta della valorizzazione artistica di uno spirito libero e poco incline ai compromessi che desidera vivere in maniera spensierata. E ciò, ovviamente, deve riguardare sia gli uomini che le donne.

Le pubblicazioni in Italia delle opere della mangaka

Keiko Takemiya ha realizzato innumerevoli manga. Tra i tanti, c’è Il Poema del Vento, la cui pubblicazione italiana è stata curata dalla casa editrice J-Pop. A seguire, la sinossi del manga presa dal sito ufficiale dell’editore