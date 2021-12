Edizioni BD e J-POP Manga: le novità in uscita a Dicembre 2021

Edizioni BD e J-POP Manga hanno presentato le novità di Dicembre 2021, tra cui troviamo il Buddha di Osamu Tezuka e Cane Grinta Deluxe di Roberto Recchioni.

Seguono le novità di Edizioni BD e J-POP Manga in uscita a Dicembre; qui le uscite del 1 Dicembre e qui gli ultimi annunci.

Le novità Edizioni BD e J-POP Manga di Dicembre 2021

Dal comunicato stampa ufficiale:

9 Dicembre

La Osamushi Collection non smette di sorprendere: dopo tanti volumi, arrivano ancora attesissimi titoli come Buddha 1, disponibile dal 9 dicembre! il primo di sette volumi di una delle opere più mature del maestro Osamu Tezuka, considerato uno dei capolavori della sua maturità artistica, Buddha 1, ripercorre la vita di Siddharta, l’uomo destinato a a diventare il fondatore del buddhismo e uno delle figuri spirituali chiavi della storia umana.

Il 9 dicembre torna inoltre Black Night Parade 5! con il quinto volume continua la storia di Hino che, reclutato da “Black Santa”, si ritrova a lavorare presso l’azienda che gestisce il lavoro di… Babbo Natale! Lettura perfetta per il clima natalizio ormai alle porte.

Per Edizioni BD arriva l’edizione Deluxe di Cane Grinta in ben due formati: la deluxe originale e il cofanetto a tema natalizio!

Continuano anche: Bunny Girl Senpai 1, Final Fantasy Lost Stranger 7, Non tormentarmi, Nagatoro! 3 e Shadows House 5.

15 Dicembre

Il 15 dicembre si conclude con il diciassettesimo volume, la saga dei robot da guerra più famosa al mondo, Gundam Unicorn 17 con un folgorante finale.

Continuano: Golden Kamui 25, Bunny Girl Senpai 2, Jujin Omegaverse: Remnant 5, Komi can’t communicate 13 e Sword Art Online Novel 16 – Alicization Exploding.

29 Dicembre

Il 29 dicembre continuano tanti amatissimi titoli, hit del catalogo J-POP!

Si conclude BIG X 2 – Osamushi Collection, la saga del più classico dei supereroi del maestro Tezuka, per la prima volta in italia!

Continuano Tokyo Revengers 10, Violence Action 4, Mission: Yozakura Family 3, La divisa scolastica di Akebi 8, Gekiman! 2, Dungeon Food 10

Ristampe

