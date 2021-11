Saiyuki RELOAD ZEROIN: nuovi PV, key visual e data di inizio

Saiyuki RELOAD ZEROIN è il titolo della trasposizione anime dell’arco narrativo Even a Worm della serie manga Saiyuki Reload di Kazuya Minekura.

Liden Films (La Leggenda di Arslan, Hanebado, Magical Senpai) realizza le animazioni.

Misato Takada (Phantom in the Twilight, Love and Lies) dirige l’anime su sceneggiature supervisionate da Michiko Yokote (Cowboy Bebop) e Aya Matsui (Dragon Ball Z, Esplorazioni Pokémon).

Noriko Ogura (Macross Frontier) cura il character e il prop design e supervision la direzione delle animazioni.

Il cast include i doppiatori storici Toshihiko Seki (Genjou Sanzo), Soichiro Hoshi (Son Goku), Akira Ishida (Cho Hakkai) e Hiroaki Hirata (Sha Goujo).

A questi si aggiungono Kouichi Toochika (Hazel Grouse), Rikiya Koyama (Gatti “Gat” Nenehawk) e Houchu Ohtsuka (Ni Jianyi).

I canali web ufficiali dell’anime hanno ora annunciato che la serie debutterà il 6 Gennaio 2021.

Segue il PV che annuncia la data di inizio trasmissioni:

E le nuove key visual:

A proposito di Saiyuki RELOAD ZEROIN

La saga Even a Worm è inclusa nei volumi 4-10 della serie Saiyuki Reload, seconda serie manga della saga che la Minekura ha pubblicato tra il 2002 e il 2009 sulle pagine della rivista Comic Zero-Sum di Ichijinsha.

L’anime Reload Gunlock, composto da 24 episodi andati in onda nel 2004 in Giappone, ha parzialmente adattato la saga.

In Italia è inedito.

Il manga è disponibile grazie a Dynit:

Questa notte la luna è straordinariamente piena. Genjo Sanzo ricorda il suo incontro con Son Goku e il momento in cui gli fu svelata la vera natura di quello che appare come un ragazzo del tutto normale, tranne forse per l’insaziabile appetito che lo contraddistingue. Non ci sono dubbi che in quel corpo coesistano due Goku: Il sentimentale e il sanguinario, il bambino e il demone…

Durante uno scontro, il gruppo di Sanzo fa la conoscenza di un personaggio affascinante ed eccentrico, che indossa vesti ricercate a dispetto dell’abilità che dimostra nel combattimento. Viaggia insieme a un gigantesco compagno monco, e porta al collo un ciondolo che raffigura una stella a sei punte inscritta in un cerchio. Chi è, e che parte avrà nel destino dei nostri eroi?