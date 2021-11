Le novità di Dicembre 2021 su Netflix Italia comprendono Le Bizzarre Avventure di Jojo – Stone Ocean, Titans Stagione 3 e The Witcher Stagione 2.

Il potere del cane

1 Dicembre 2021

Scritto e diretto dalla regista premio Oscar® Jane Campion, Il potere del cane è “stupefacente”, “sbalorditivo”, “un capolavoro”. Con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee.

Lost in Space Stagione 3

1 Dicembre 2021

Pensavo fosse amore… invece era un calesse

1 Dicembre 2021

Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean

1 Dicembre 2021

Florida, Stati Uniti, 2011.

Dopo un incidente d’auto con il fidanzato, Jolyne Kujo cade in una trappola ed è condannata a 15 anni da trascorrere nella prigione statale di massima sicurezza di Green Dolphin Street, nota anche come “l’Acquario”. Mentre si trova sull’orlo della disperazione, riceve dal padre un ciondolo che risveglia in lei un misterioso potere. “In questo mondo ci sono cose più terribili della morte, e ciò che succede in questo carcere è una di queste”. Il messaggio di un misterioso ragazzino che appare a Jolyne, eventi inspiegabili che si susseguono, l’orribile verità raccontata dal padre durante una visita e un nome, DIO… Riuscirà Jolyne a uscire da questa prigione? I destini della famiglia Joestar e di DIO s’intrecciano da secoli. Che lo scontro finale abbia inizio!

New Amsterdam Stagione 2

1 Dicembre 2021

La Casa di Carta Parte 5 vol. 2

3 Dicembre 2021

Joker

6 Dicembre 2021

Titans Stagione 3

8 Dicembre 2021

The Sinner Stagione 3

9 Dicembre 2021

The Unforgivable

10 Dicembre 2021

È stata la mano di Dio

15 Dicembre 2021

Elite Storie Brevi Stagione 2

15-23 Dicembre 2021

Aggretsuko Stagione 4

16 Dicembre 2021

The Witcher Stagione 2

17 Dicembre 2021

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

It Capitolo Due

19 Dicembre 2021

Emily in Paris Stagione 2

22 Dicembre 2021

Don’t look up

24 Dicembre 2021

DON’T LOOK UP racconta la storia di due umili astronomi che partono per un enorme tour mediatico con l’obiettivo di avvisare l’umanità dell’avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra. Scritto e diretto da Adam McKay.

Stories of a generation

25 Dicembre 2021

Stories Of A Generation ci racconta tutti i valori della vita, dall’amore al dolore, dal lavoro ai sogni. 18 storie generazionali arricchite dalla partecipazione di Papa Francesco e Martin Scorsese.

Cobra Kai Stagione 4

31 Dicembre 2021

Queer Eye Stagione 6

31 Dicembre 2021