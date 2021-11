I manga più venduti in Giappone nel 2021

Oricon ha pubblicato le classifiche di fine anno dei manga più venduti in Giappone, sia per serie sia per singoli volumi.

Le classifiche tengono conto delle vendite delle copie fisiche registrate tra il 23 Novembre 2020 e il 21 Novembre 2021.

Per quanto riguarda le serie, Demon Slayer non occupa più il primo posto; il manga di Koyoharu Gotouge, tuttavia, segna un record sul fronte delle copie vendute per singolo volume.

Il volume 23 della serie, infatti, ha registrato il record di vendite da quando Oricon pubblica le classifiche dei manga più venduti (Aprile 2008).

Seguono le classifiche.

Serie

Rank Titolo Autore Copie Vendute 1 Jujutsu Kaisen Gege Akutami 30,917,746 2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Koyoharu Gotouge 29,511,021 3 Tokyo Revengers Ken Wakui 24,981,486 4 L’Attacco dei Giganti Hajime Isayama 7,332,398 5 My Hero Academia Kohei Horikoshi 7,020,361

Seguono One Piece (7.002.583), Chainsaw Man (5.212.578), SpyxFamily (4.973.402), Kingdom (4.672.612) e Haikyu!! (4.345.443).

Volumi