Le novità di Dicembre 2021 su Prime Video includono serie originali e in esclusiva come The Ferragnez – La serie o The Expanse Stagione 6 e film quali Io sono Babbo Natale o Encounter.

Tra le altre novità di rilievo la saga di Harry Potter, come vi abbiamo già riportato.

Seguono le novità di Dicembre 2021 su Prime Video.

Le novità di Dicembre 2021 su Prime Video – serie originali e in esclusiva

THE FERRAGNEZ – LA SERIE

Dal 9 dicembre in esclusiva su Prime Video i primi 5 episodi

i successivi 3 episodi da giovedì 16 dicembre

Grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale; Fedez è un artista poliedrico con all’attivo oltre 70 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

The Ferragnez – La Serie è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.

HARLEM

Dal 3 dicembre in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Creata e scritta Tracy Oliver, che ne è anche executive producer, Harlem è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America. Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità – nonché eventuali partner romantici; Quinn è un’inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un’attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco – ma alla grande – con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

La serie è interpretata da: Meagan Good nel ruolo di “Camille,” Grace Byers nel ruolo di “Quinn,” Shoniqua Shandai nel ruolo di “Angie,” Jerrie Johnson nel ruolo di “Tye,” e Tyler Lepley nel ruolo di “Ian.” Altre guest star ricorrenti nella serie sono Whoopi Goldberg nei panni della “Dr. Elise Pruitt,” Jasmine Guy è “Patricia,” Andrea Martin è “Robin,” Robert Ri’chard è “Shawn,” Juani Feliz è “Isabela,” Kate Rockwell è “Ana” e Sullivan Jones è “Jameson”.

Harlem è prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions.

ALEX RIDER S2

Dal 3 dicembre in esclusiva su Prime Video la seconda stagione

Versione originale, sottotitolata e doppiata

FC BAYERN – BEHIND THE LEGEND

Dall’8 dicembre in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

THE EXPANSE S6 di 6

Dal 10 dicembre in esclusiva su Prime Video il primo episodio della sesta stagione

a seguire un episodio a settimana

Versione originale, sottotitolata

TAMPA BAES

Dal 10 dicembre in esclusiva su Prime Video la sesta stagione

Versione originale, sottotitolata

THE GRAND TOUR PRESENTS: CARNAGE A TROIS

Dal 17 dicembre in esclusiva su Prime Video un nuovo speciale della quarta stagione

Versione originale, sottotitolata e doppiata

YEARLY DEPARTED S2

Dal 23 dicembre in esclusiva su Prime Video la seconda edizione del comedy special

Versione originale, sottotitolata

EVERYBODY LOVES NATTI

Dal 24 dicembre in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata

ORELSAN: MONTRE JAMAIS ÇA À PERSONNE

Dal 31 dicembre in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata

Le novità di Dicembre 2021 su Prime Video – film originali e in esclusiva

IO SONO BABBO NATALE

Dal 6 dicembre in anteprima esclusiva

su Prime Video

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “Sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui? Ultimo film del grande Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale è una commedia italiana di Natale diretta da Edoardo Falcone.

ENCOUNTER

Dal 10 dicembre in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Un Marine decorato parte in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i bambini dovranno lasciarsi l’infanzia alle spalle. Diretto da Michael Pearce e scritto da Joe Barton e Michael Pearce, Encounter vede nel cast Riz Ahmed, Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada.

BEING THE RICARDOS

Dal 21 dicembre in esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Lucille Ball (Nicole Kidman) e Desi Arnaz (Javier Bardem) sono minacciati da sconcertanti accuse personali, diffamazioni politiche e taboo culturali, nel drammatico racconto dietro le quinte firmato dallo sceneggiatore e regista premio Oscar® Aaron Sorkin. Con uno sguardo rivelatore che indaga nella complicata relazione romantica e professionale della coppia, il film porta il pubblico nella writers’ room, sul palcoscenico e nel privato di Ball e Arnaz durante una cruciale settimana di produzione della loro rivoluzionaria sitcom “I Love Lucy”.

Nel cast, accanto ai premi Oscar Nicole Kidman e Javier Bardem, anche Jake Lacy, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale e Alia Shawkat.

LA FURIA DI UN UOMO – WRATH OF MAN

Dal 27 dicembre in anteprima esclusiva su Prime Video

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Dopo un’imboscata mortale a una delle loro auto blindate, la Fortico Securities con sede a Los Angeles assume un misterioso nuovo dipendente, Patrick Hill (Statham), che diventa noto semplicemente come “H.” Mentre impara le basi dal partner Bullet (Holt McCallany), H inizialmente sembra essere un tipo tranquillo e con la testa bassa semplicemente lì per fare un lavoro e guadagnarsi da vivere. Ma quando lui e Bullet diventano l’obiettivo di un tentativo di rapina, le formidabili abilità di H vengono rivelate. Non solo è un tiratore esperto che è ugualmente abile nel combattimento corpo a corpo, ma H è anche spietato e letale.

Basato sul film francese Le convoyeur, La furia di un uomo – Wrath Of Man annovera un cast stellare tra cui Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar, Laz Alonso, Scott Eastwood e Eddie Marsan. Il film è diretto da Guy Ritchie da una sceneggiatura di Ivan Atkinson, Marn Davies e Guy Ritchie. Bill Block e Atkinson sono produttori.

Le novità di Dicembre 2021 su Prime Video – altre serie e film

Prime e seconde visioni

State a casa | 2 dicembre

Harriet | 6 dicembre

Security | 7 dicembre

Nemmeno io ti voglio | 20 dicembre

A un metro da te | 21 dicembre

A Quiet Place II | 23 dicembre

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto | 25 dicembre

Il silenzio grande | 30 dicembre

Altri film

L’amore bugiardo – Gone Girl | 1 dicembre

Tulipani: Amore, onore e una bicicletta | 1 dicembre

Il 7 e l’8 | 1 dicembre

Anche se è amore non si vede | 1 dicembre

Andiamo a quel paese | 1 dicembre

La Matassa | 1 dicembre

Christmas Under the Stars | 1 dicembre

Vampires | 1 dicembre

Cogan – Killing Them Softly | 1 dicembre

Pene d’amor perdute | 1 dicembre

Un principe tutto mio 3 | 1 dicembre

Robot Chicken Special Dc Comics 1, 2 e 3 | 1 dicembre

Mr Cobbler e la bottega magica | 1 dicembre

Nut Job – Operazione noccioline | 1 dicembre

The Point Man – Creato per uccidere | 1 dicembre

Così è la vita | 1 dicembre

Tre uomini e una gamba | 1 dicembre

Il delitto Fitzgerald | 1 dicembre

Write Before Christmas | 1 dicembre

The Promise | 2 dicembre

Recoil – A colpo sicuro | 3 dicembre

Shoreditch | 15 dicembre

Welcome To The Jungle | 20 dicembre

Windfall – Pioggia infernale | 20 dicembre

Scusate se esisto! | 21 dicembre

Beata ignoranza | 23 dicembre

NUOVE SERIE IN ARRIVO

Athf – la nona stagione | 1 dicembre

The Venture Bros. – la seconda stagione | 1 dicembre

Mr. Pickles – la seconda stagione | 1 dicembre

Robot Chicken – la settima stagione | 1 dicembre

Dov’è Wally – la seconda stagione | 1 dicembre

The Blacklist – le tre stagioni | 1 dicembre

Casa Vianello – le prime tre stagioni | 1 dicembre

Station 19 – la terza stagione | 6 dicembre

The Moth Effect – la prima stagione | 10 dicembre

FILM IN SCADENZA

Il piccolo yeti | fino al 2 dicembre

Downton Abbey | fino al 10 dicembre

SERIE IN SCADENZA