Harry Potter – la saga arriva su Amazon Prime Video

La saga cinematografica di Harry Potter sta per arrivare su Amazon Prime Video.

Gli abbonati al servizio video di Amazon potranno guardare i film basati sulla saga letteraria di J. K. Rowling a partire dal 1 Dicembre 2021.

Ricordiamo che il primo film della serie tornerà al cinema dal 9 al 12 Dicembre 2021 in occasione del 20° anniversario.

La pietra filosofale

La magica avventura ha inizio quando Harry Potter viene ammesso a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

La camera dei segreti

Tra automobili volanti, alberi picchiatori e un misterioso elfo venuto a mettere in guardia Harry, ha inizio il secondo anno ad Hogwarts.

Il prigioniero di Azkaban

Harry deve affrontare i Dissennatori succhia-anima, superare un pericoloso lupo mannaro e scoprire la verità su Sirius Black, un prigioniero fuggito da Azkaban.

Il calice di fuoco

Harry deve misurarsi con un teribile drago, dei feroci demoni acquatici ed un labirinto incantanto, per ritrovarsi poi nella morsa crudele di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato.

L’Ordine della Fenice

Mentre in pochi credono che Lord Voldemort sia tornato, Harry addestra in segreto i suoi amici per la guerra tra maghi che li aspetta.

Il principe mezzo sangue

Mentre Lord Voldemort stringe la sua presa sia sul mondo dei babbani che su quello dei maghi, Harry e Albus Silente si danno da fare per trovare la chiave che consente di abbattere le difese di Voldemort.

I Doni della Morte – parte 1 e 2

Harry, Ron ed Hermione partono per trovare e distruggere il segreto del potere di Voldemort: gli Horcrux. Da soli e in fuga, i tre amici devono fare affidamento, ora più che mai, uno sull’altro… ma le Forze Oscure minacciano di separarli.

I Doni della Morte – parte 2

In un epico finale, la battaglia tra le forze del bene e quelle del male, nel mondo della magia, si trasforma in una guerra totale. La posta in gioco non è mai stata così alta e nessuno può considerarsi al sicuro, ma è Harry che potrebbe essere chiamato a compiere l’estremo sacrificio nel momento della resa dei conti con Lord Voldemort. Tutto finisce qui.