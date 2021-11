Goku Super Saiyan Blue vola alla parata del Ringraziamento

Goku è di nuovo protagonista dell’annuale Macy’s Parade, la tradizionale parata per il Giorno del Ringraziamento che quest’anno giunge alla 95^ edizione.

Tra i gonfiabili presenti, dunque, troviamo anche il protagonista di Dragon Ball nella forma Super Saiyan Blue in volo tra le strade di New York City:

Super Saiyan Blue Goku flying at the 95th Macy's Thanksgiving Parade! Happy #ThanksgivingDay everyone!#DragonBall pic.twitter.com/rF62DmOLHE — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) November 25, 2021

Dragon Ball Super nasce come serie anime di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La versione manga di Toyotaro ha preceduto la messa in onda dell’anime ed è in corso di serializzazione sulla rivista V Jump dal 20 Giugno 2015.

Il volume 16 è uscito il 4 Agosto 2021 in Giappone, il 17 arriverà a Dicembre.

Edizioni Star Comics e il 25 Agosto 2021 In Italia il manga esce pere il 25 Agosto 2021 è arrivato il volume 14 con allegato un mini shikishi.

Il volume 15 sarà disponibile a Dicembre.