Hawkeye: prime impressioni sulla serie Marvel di Natale su Disney Plus

Fin dal sorprendente trailer appariva chiaro cosa Kevin Feige e i suoi Marvel Studios avessero in mente per Hawkeye, la nuova miniserie del Marvel Cinematic Universe per Disney Plus disponibile dal 24 novembre con i primi due episodi sulla piattaforma: unire la classica storia natalizia familiare in stile Disney all’action ironico in puro stile Marvel, tratto in questo caso dall’effervescente run di Matt Fraction e David Aja. Abbiamo visto i primi due episodi (su sei totali) e vi raccontiamo cosa aspettarvi senza spoiler.

Hawkeye: è il momento più bello dell’anno per la Marvel?

Proprio come la celebre canzone festiva di Andy Williams che diceva: “è il periodo più bello dell’anno” riferendosi al Natale, questo sembra il momento perfetto per riunire la famiglia davanti a Disney Plus e gustarsi Hawkeye con appuntamento settimanale. Copertina, cioccolata calda, pop corn e una miniserie in sei episodi che vuole raccontare se Clint Barton (un ritrovato Jeremy Renner dopo i tragici avvenimenti di Avengers: Endgame) riuscirà a tornare a casa per Natale (come il celebre film-quasi-classico di Natale) e in modo da dare a sceneggiatori e spettatori un conto alla rovescia, un periodo di tempo preciso e limitato in cui far svolgere tutta l’azione (come raccontato in conferenza stampa).

Accanto a lui Hailee Steinfeld perfetta nei panni della new entry Kate Bishop, giovane ricca, ribelle e determinata che potrebbe prendere l’eredità di Occhio di Falco. Tutto, proprio come nella run di Fraction e Aja già citata e qui ottimamente trasposta pur differenziandosi dall’originale ma prendendone spunto dove serviva, inizia con il costume di Ronin, che Barton aveva “impersonato” durante la caccia a Thanos dopo il blip. Hailee incarna perfettamente lo spirito effervescente e pieno di curiosità di Kate, quasi arrogante a volte (in questo ricorda la sua Emily Dickinson nella serie di Apple Tv Plus), ma allo stesso tempo il grande cuore nel fare del bene che il ruolo di giovane supereroina comporta e che la Bishop sente proprio.

Hawkeye quindi riporta, dopo Spiderman: Far From Home per Peter Parker e Tony Stark, The Falcon and the Winter Soldier per Sam Wilson e Steve Rogers, il tema dell’eredità forse un pochino ridondante in questa Fase 4 che fatica a decollare, anche a causa dei ritardi e cambi di programma dovuti alla pandemia (la prossima miniserie Marvel/Disney Plus la vedremo non prima dell’estate 2022 (Ms Marvel), come annunciato di recente).

L’altro tema quasi ossessivo per la Marvel di proprietà Disney è la famiglia. Quella in cui si nasce (in questo caso formata da un lato da Vera Farmiga che entra nel MCU e Brian d’Arcy James, dall’altro dalla ritrovata Linda Cardellini e i figli di Clint) e quella che si sceglie (come gli Avengers). E poi c’è Nat, la famiglia che Clint si era scelto più di tutte e prima ancora degli Avengers e a cui ha dovuto dire dolorosamente addio quando il personaggio di Scarlett Johansonn si è sacrificata alla fine di Endgame.

Troviamo quindi due poli opposti che – come da manuale e come da tradizione, non solo natalizia – impareranno dal rispettivo vissuto e dalle rispettive ferite più che dalle rispettive medaglie e vittorie – a costruire qualcosa che possa continuare una certa tradizione supereroistica, e allo stesso tempo dare un taglio netto al passato. Un Occhio di Falco disilluso e stanco della vita, e ancora sorpreso di come sia “il più amato fra i Vendicatori”, e un Occhio di Falco che pensa di essere pronta per le battaglie degli Eroi più potenti della Terra. Come finirà?