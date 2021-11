La Fiera delle Illusioni: trailer ITALIANO del nuovo film di Guillermo del Toro

Disponibile il trailer del nuovo film diretto da Guillermo del Toro in uscita a Gennaio.

Searchlight Pictures Italia ha pubblicato il trailer ufficiale per La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, nuovo thriller psicologico diretto da Guillermo del Toro e tratto dal romanzo omonimo di William Lindsay pubblicato nel 1946 e seconda trasposizione cinematografica dopo il primo adattamento di Edmund Goulding del 1947.

L’uscita del film nelle sale italiane è segnata per il 27 Gennaio 2022, di seguito potete trovare trailer e locandina in lingua italiana:

Un giostraio ambizioso (Bradley Cooper) con un talento per manipolare le persone con poche parole ben scelte inizia una relazione con una psichiatra (Cate Blanchett) che si rivela essere ancora più pericolosa di lui.

Nel cast Bradley Cooper (A Star Is Born, American Sniper), Cate Blanchett (The Aviator, Blue Jasmine), Toni Collette (Hereditary ‑ Le radici del male), Willem Dafoe (The Lighthouse, Spider-Man), Richard Jenkins (La forma dell’acqua), Rooney Mara (Millennium – Uomini che odiano le donne), Ron Perlman (Hellboy) e David Strathairn (Nomadland).

Ricordiamo che il 2022 sarà anche l’anno di un’altra fatica del regista: Pinocchio.

