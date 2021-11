Le uscite Planet Manga del 18 Novembre 2021 vedono la pubblicazione dei nuovi volumi di serie in corso come Aposimz o Sing “Yesterday” for me.

Di nuovo disponibili tre numeri di Chainsaw Man.

Seguono le uscite Planet Manga del 18 Novembre 2021, qui le novità di Gennaio 2022.

Le uscite Planet Manga del 18 Novembre 2021

Saga of Tanya the Evil 19

di Chika Tojo, Carlo Zen

7,00 €

Il momento tanto atteso sembra ormai imminente: la lunga guerra che ha coinvolto l’Impero contro i vari paesi che lo circondano sta per terminare. Le recenti vittorie ottenute sul suolo e nei cieli hanno dato l’ultima, decisiva spallata all’esercito della Repubblica François. Ora resta solo la battaglia finale da combattere, quella per la conquista della capitale nemica!

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 5

di Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

7,50 €

Eris e Rudeus stanno attraversando il continente demoniaco con Ruijerd, un misterioso guerriero che ha promesso di aiutarli a tornare a casa. I due ragazzini dovranno peraltro fare i conti con la maledizione dei Superd…

Magus of the Library 5

di Mitsu Izumi

7,00 €

Theo Fumis è alle prese con gli studi per diventare bibliotecario, ma non è l’unico che cerca di far avverare il proprio sogno e lotta strenuamente per realizzarlo. Altri come lui si stanno impegnando con tutte le loro forze per eccellere, ognuno con una storia e un destino da compiere. E tra libri e magia, le loro avventure sono solo all’inizio…

Aposimz 8

di Tsutomu Nihei

7,00 €

Durante il loro tragitto verso il centro dell’Impero Ribedoa, Etherow e compagni arrivano nei pressi della città di Lutowmelo. Qui vedono un enorme automa galleggiare nei cieli e, sotto di lui, una moltitudine di cittadini contagiati dalla malattia dei frame. Una situazione che l’Impero non può accettare e che è disposto a cancellare con ogni mezzo!

Sing “Yesterday” for Me 10

di Kei Toume

7,00 €

Il punto non è come vivere un amore non corrisposto, ma come affrontare i propri sentimenti. È meglio mettersi con qualcun altro per dimenticare oppure continuare a fare pressing sul “bersaglio”, anche a costo di creare situazioni imbarazzanti? Haru ha concepito un’idea spiazzante al riguardo, e in questo decimo numero non sarà solo questa a sorprendervi…

Tenken – Reincarnato in una Spada 2

di Llo, Tomowo Maruyama, Yuu Tanaka

6,50 €

Un impiegato appassionato di videogiochi si ritrova catapultato in un mondo fantastico sotto forma di magico spadone senziente. Una giovane schiava ritrova la libertà e la forza di lottare per i suoi sogni. Il destino li ha fatti incontrare… per andare a caccia di goblin!

Murciélago 19

di Yoshimurakana

6,90 €

Chainsaw Man 2

di Tatsuki Fujimoto

4,90 €

Chainsaw Man 3

di Tatsuki Fujimoto

4,90 €

Chainsaw Man 4

di Tatsuki Fujimoto

4,90 €