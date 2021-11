Le uscite manga Star Comics del 17 Novembre 2021 vedono il debutto della nuova edizione di Dragon Quest – The Adventure of Dai, il cui nuovo anime è ancora in corso di trasmissione.

Seguono tutte le uscite manga Star Comics del 17 Novembre 2021, qui gli annunci di Lucca Comics 2021 e qui gli ultimi aggiornamenti sulle prossime uscite.

Le uscite manga Star Comics del 17 Novembre 2021

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI 1

Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii

15,3×24, B, b/n e col., 328 pp, con sovraccoperta, € 9,00

Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Grazie all’incontro con il “precettore di eroi” Avan, apparso quando il mondo è stato nuovamente invaso dal male, il destino di Dai si mette in moto…

Una nuova edizione tutta da scoprire, con pagine a colori e un’accurata revisione dei contenuti, per una serie che ha contribuito a rendere ancora più esaltante il mitico universo narrativo di Dragon Quest!

SHAMAN KING FINAL EDITION 16

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

RECORD OF RAGNAROK 7

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

SOLO LEVELING 5

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 168 pp, con sovraccoperta, € 8,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 38

Chuya Koyama

12,8×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 2

Sumito Oowara

14,5×21, B, b/n e col., 160 pp, con sovraccoperta, € 6,50

LEVIUS/EST 9

Haruhisa Nakata

12,8×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 8

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

GINTAMA 76

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 4,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 6

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 6

Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, con sovraccoperta, € 5,50