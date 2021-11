Avatar The Last Airbender – Daniel Dae Kim nel cast della serie Netflix

Avatar The Last Airbender ha una serie live action in sviluppo che arriverà prossimamente su Netflix.

Netflix ha annunciato che Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-0) è entrato nel cast della serie per interpretare il ruolo del Signore del Fuoco Ozai.

Il Signore del Fuoco Ozai è il leader della Nazione del Fuoco, il quale intende conquistare e unire il mondo sotto la legge del Dominatore del Fuoco.

Una missione che considera un fardello famigliare e che crede essere il suo destino concludere una guerra iniziata dai suoi avi.

Pretende che tutti siano all’altezza dei suoi standard impossibili, specialmente il suo figlio adolescente — il Principe Zuko.

Il resto del cast finora annunciato comprende Gordon Cormier nel ruolo di Aang, Kiawentiio nella parte di Katara, Ian Ousley nel ruolo di Sokka e Dallas Liu nella parte di Zuko.

Water. Fire. Air. Boomerang. Introducing the first of the cast of Avatar: The Last Airbender. pic.twitter.com/XC7Zyk7rCF — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 12, 2021

Albert Kim è showrunner e scrittore della serie; ha preso il posto degli autori della serie animata originale Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, i quali hanno abbandonato il progetto per divergenze creative.

Avatar The Last Airbender nasce come serie animata creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko.

In Italia la serie è stata mandata in onda per la prima volta su Nickelodeon tra il Dicembre 2008 e l’Agosto 2010 con il titolo Avatar – La leggenda di Aang.

È ambientata in una Asia immaginaria, in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi.

La trama segue le vicende di Aang, Avatar cui spetta il compito di riappacificare le quattro Nazioni, in guerra da un secolo, e dei suoi amici, Katara, Sokka, Toph, che lo accompagnano nelle sue avventure.

Ha ispirato un live action diretto da M. Night Shyamalan, fumetti editi da Tunué in Italia, romanzi e videogiochi.