Le uscite manga Goen del 12 Novembre 2021 – Novità

CALLED GAME 1

€ 6,50

Aruna è la principessa del regno B. Un giorno scopre di essere stata promessa in sposa al re del Reame E, una nazione conosciuta per i suoi continui e sanguinosi conflitti.

Questa è la storia di una coraggiosa fanciulla che porta con sé segreti e ambizione, in un gioco di troni dove non sono in gioco solo amore e orgoglio, ma la vita stessa.

SCHOOL LIVE! VOL. 1

€ 6,50

Takeya Yuki ama la scuola. E come non potrebbe? È il posto dove ha scoperto le gioie dei club scolastici. O meglio: di un club in particolare: lo School Life Club. Rii-chan è la presidente, Megu-nee la consulente, e poi c’è la sua amica e compagna Kurumi, sempre presente. Sì, Yuki ama la sua scuola… o almeno è quello che continua a ripetersi.

Perché vivere questa menzogna ogni giorno è molto più facile dell’affrontare la realtà di questa particolare “scuola” e la natura delle “attività del club”…

LA NUOVA VITA DI NINA VOL. 1

€ 5,95

Aoyagi Nina ha la particolarità di ricordare la sua vita precedente, quando era una quindicenne di nome Chitose Amamiya.

Quando Nina ha dieci anni incontra la persona che amava e che era il suo ragazzo nella sua vita precedente: Itami Atsurou.

Quando Chitose è morta, Atsurou ha sofferto molto e continua a soffrirne, incapace di amare nessun’altra.

Ma Nina condivide gli stessi sentimenti di Chitose nei suoi confronti ed è determinata a ritrovare il suo amore…

HELCK VOL.1

€ 6,50

Il Re Demone è stato sconfitto, e nel mondo dei demoni è in atto una competizione per incoronare il suo successore. All’improvviso nell’arena appare un individuo muscoloso e arrogante: si tratta di un semplice umano, Helck.

Ma farà sul serio?

Red Vamirio, uno dei Quattro Re Celesti del mondo dei demoni, non si fida di questo strano individuo apparso dal nulla. Quale sarà il suo segreto?

Inizia un’incredibile nuova leggenda!

UNA STANZA DI FELICITÀ VOL. 1

€ 7,50

Un giorno una ragazza di quattordici anni viene rapita. O almeno è quello che la polizia crede. In realtà la ragazza ha provato a fuggire dai violenti genitori e ha trovato rifugio… dal suo stalker, che ora la ospita nel suo appartamento.

Per quanto lui continui a pensare di aver commesso un rapimento, la ragazza è felice di quello che è successo e si dichiara a lui, promettendo che, in caso di cattura, si toglieranno la vita insieme.

Le uscite manga Goen del 12 Novembre 2021 – serie in corso e ristampe

DEVILS AND REALIST 15

€ 6,50

KARNEVAL 21

€ 7,50

FOOD WARS: L’ETOILE VOL. 5

€ 5,95

PRISON EXPERIMENT VOL. 2

€ 7,50

MARUHAN IL MERCENARIO VOL. 7

€ 6,95

DELITTO E CASTIGO VOL.8

€ 7,50

COFANETTO DANGUARD A (CONTIENE NUM.1/2)

€ 15.00

ALICE ACADEMY 5 RISTAMPA

SAMURAI EXECUTIONER 13, 14 RISTAMPA