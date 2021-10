Phantom Seer annunciato da Star Comics

Phantom Seer (Honomieru Shounen) di Tougo Gotou e Kento Matsuura è il nuovo annuncio manga di Edizioni Star Comics.

La miniserie in quattro volumi debutterà a Primavera 2022:

La miniserie in 4 volumi PHANTOM SEER, scritta da Tougo Gotou e con i disegni di Kento Matsuura – vincitrice della "Gold Future Cup" 2018 di «Weekly Shonen Jump»

Tra spiriti maligni e sciamani difensori, non perdete questa avventura horror intrisa di azione, sovrannaturale e… numerosi misteri!

L’allegra e solare Riku Aibetsu è una liceale generosa e altruista, dotata di una sorta di “sesto senso” speciale grazie a cui riesce a prevedere le situazioni di minaccia e, di conseguenza, ad aiutare le persone in pericolo.

O almeno questo è quello che pensa, perlomeno fino a quando il lugubre e misterioso compagno di scuola Iori – uno sciamano pigro e indolente ma dai forti valori morali – le apre gli occhi sul mondo nascosto degli Spiriti e delle facoltà psichiche…

Atmosfere accerchianti e strepitosi disegni in questa emozionante e accattivante miniserie di Weekly Shonen Jump!

Tougo Gotou e Kento Matsuura hanno serializzato il manga sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 31 Agosto 2020 al 5 Aprile 2021.

Si basa sul one shot omonimo che gli autori hanno pubblicato su Weekly Shonen Jump nel 2018.

La serie è uscita in contemporanea sulla app Manga Plus in tutto il mondo.