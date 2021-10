Jujutsu Kaisen 0 – la nuova key visual

Jujutsu Kaisen 0, il film anime che adatta il volume omonimo del manga di Gege Akutami, uscirà nei cinema del Giappone il 24 Dicembre 2021.

I canali web ufficiali del progetto hanno diffuso la nuova key visual, che possiamo guardare di seguito:

Realizza Jujutsu Kaisen 0 lo studio Mappa, già responsabile della fortunata serie anime.

Planet Manga, editore della serie principale, ha pubblicato anche il volume 0 con il sottotitolo L’istituto di arti occulte – Oscurità abbagliante:

Il sentimento più nobile può diventare la maledizione più crudele.

Il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha.

Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

La serie anime è disponibile su Crunchyroll anche in Italia:

Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni… e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.

Un RPG per dispositivi mobili, intitolato Phatom Parade, è stato recentemente annunciato.