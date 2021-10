Jujutsu Kaisen 161 – L’entrata nella Colonia di Tokyo

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL JUJUTSU KAISEN 161

Il capitolo inizia mostrandoci due nuovi personaggi all’interno della colonia di Tokyo: Amai e Hanyu. Amai deve segnalare quando entrano nella colonia nuovi giocatori, mentre Hanyu deve attaccarli a sorpresa. Yuji e Megumi vogliono entrare nella colonia, ma prima Megumi spiega che alcuni giocatori potrebbero essere stregoni del passato, perciò devono fare attenzione. Il loro obbiettivo principale è trovare Higuruma, per chiedergli di aggiungere una regola al gioco. Quando entrano però si ritrovano separati. I nuovi giocatori vengono rilasciati in 1 tra 9 posti casuali all’interno della colonia.

Amai vede Yuji e da il segnale. Hanyu attacca Yuji. Iniziano a combattere, ma un altro giocatore di nome Haba. Amai riconosce Yuji. Megumi combatte con una ragazza di nome Remi, e lui la sconfigge senza problemi. Megumi usa Nue per trovare Yuji ma la colonia è troppo grande. Remi sembra conoscere la posizione di Higuruma. Megumi fa un accordo con Remi: lui la proteggerà, ma in cambio lei lo porterà da Higuruma. Nel caso lei stia mentendo, Megumi la ucciderà.

IL MANGA

Gege Akutami ha iniziato la serializzazione di Jujutsu Kaisen il 5 Marzo 2018 sulle pagine di Weekly Shonen Jump e al momento si compone di 16 volumi.

A causa di problemi di salute dell’autore la serie si è fermata da Giugno fino al 2 Agosto 2021.

Ha ispirato light novel e una serie anime per la tv in 24 episodi, al termine della quale è stata annunciata la produzione del film animato basato sul volume 0 del manga.

Serie anime e film sono curati dallo studio Mappa (L’Attacco dei Giganti, Chainsaw Man).

In Italia il manga esce per Planet Manga, che ha pubblicato i primi 10 volumi, mentre la serie anime è disponibile in streaming su Crunchyroll:

Un ragazzo combatte…per “la giusta morte”. Avversità, rammarico, vergogna: i sentimenti negativi che gli umani provano diventano Maledizioni che si annidano nelle vite di tutti i giorni. Le Maledizioni dilagano in tutto il mondo e sono in grado di condurre la gente verso un fato incredibilmente avverso e persino incontro alla morte. Le Maledizioni possono, inoltre, essere esorcizzate solo da un’altra Maledizione. Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni…e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.

Un RPG per dispositivi mobili, intitolato Phatom Parade, è stato recentemente annunciato.

