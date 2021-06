Jujutsu Kaisen, il popolare manga di Gege Akutami, sta per interrompere la propria corsa sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

A partire dal numero 29 del settimanale edito da Shueisha il manga entra in pausa per le condizioni di salute dell’autore.

Nella sezione commenti del numero 28 di Jump Akutami spiega che ci vorrà circa un mese per riprendersi, ma non c’è ancora una data per la ripresa.

A proposito di Jujutsu Kaisen

Gege Akutami ha iniziato la serializzazione di Jujutsu Kaisen il 5 Marzo 2018 sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Ha ispirato light novel e una serie anime per la tv in 24 episodi, al termine della quale è stata annunciata la produzione di un film animato che adatterà il volume 0 del manga.

In Italia il manga esce per Planet Manga, mentre la serie anime è disponibile in streaming su Crunchyroll:

Un ragazzo combatte…per “la giusta morte”. Avversità, rammarico, vergogna: i sentimenti negativi che gli umani provano diventano Maledizioni che si annidano nelle vite di tutti i giorni. Le Maledizioni dilagano in tutto il mondo e sono in grado di condurre la gente verso un fato incredibilmente avverso e persino incontro alla morte. Le Maledizioni possono, inoltre, essere esorcizzate solo da un’altra Maledizione. Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni…e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.

Acquista il primo volume del manga