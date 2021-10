Wolf Girl & Black Prince – Yamato annuncia il ritorno dell’anime

Wolf Girl & Black Prince tornerà in Italia grazie a Yamato Video.

La casa editrice milanese ha infatti annunciato il ritorno della serie anime che adatta lo shojo manga omonimo di Ayuko Hatta.

Uscirà con il doppiaggio Italiano, il cui cast include:

Erika Shinohara: Jessica Grossule

Kyoya Sata: Riccardo Sarti

Takeru Hibiya: Ezio Vivolo

Ayumi Sanda: Eleonora Armaroli

Aki Tezuka: Sara Pendin

Marin Tachibana: Anna Belluzzi

Di seguito il trailer italiano:

Wolf Girl & Black Prince si compone di 12 episodi, che nel nostro Paese sono usciti per la prima volta su Yamato Animation e Man-Ga:

Erika Shinohara è una ragazza molto vanitosa e bugiarda. Millanta infatti con le sue amiche di avere una vita sentimentale molto intensa con un ragazzo fotografato a caso per strada. Sfortuna vuole che lo stesso ragazzo diventi, poco dopo, un suo compagno di classe.

Per evitare di essere scoperta, Erika tenta in tutti i modi di conquistarlo fino a rivelargli tutto pur di avere il suo aiuto. Purtroppo per lei Kyoya Sata, il ragazzo in questione, nonostante sembri all’apparenza gentile, nasconde in realtà un carattere sadico ed insensibile ed accetta di supportare le bugie di Erika, a patto che la ragazza soddisfi ogni sua più assurda richiesta.

Il manga è arrivato in Italia grazie a Edizioni Star Comics.