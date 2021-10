Capitan Tsubasa – il tiro combinato di Lautaro e Perisic!

Lautaro e Perisic stanno facendo impazzire i social per un’azione di gioco che ha richiamato il celeberrimo Capitan Tsubasa – Holly & Benji.

Durante il match di Champions League Inter – Sheriff i due giocatori del club nerazzurro hanno infatti calciato il pallone quasi contemporaneamente.

L’azione ha fatto venire subito in mente il tiro combinato dei gemelli Derrick o il twin shot di Holly e Tom.

Sta spopolando sui social:

A proposito di Capitan Tsubasa

Yoichi Takahashi ha serializzato il manga originale Captain Tsubasa all’interno del settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump edito dalla casa editrice Shueisha dal 31 Marzo 1981 al 26 Aprile 1988 per un totale di 37 volumetti.

In Italia è stato pubblicato da Edizioni Star Comics:

Tsubasa Ozora frequenta la sesta elementare ed è cresciuto con un pallone da calcio come amico. Trasferitosi in una nuova città e in una nuova scuola, la Nankatsu, incontra presto l’incredibile portiere Genzo Wakabayashi. I due fuoriclasse si sfidano, ma la competizione con l’asso della Shutetsu continuerà durante la partita tra le due scuole!

Ha ispirato una popolarissima serie anime per la tv in 128 episodi, trasmessa in Giappone tra il 1983 e il 1986, film, OVA e manga derivati tra cui Captain Tsubasa Golden 23, Captain Tsubasa Road to 2002 e Captain Tsubasa En La Liga.

Nel 2018 è arrivato un remake in 52 episodi, trasmessi tra l’Aprile 2018 e l’Aprile 2019.

Le reti Mediaset lo hanno trasmesso in prima visione tv, Anime Factory lo ha pubblicato in home video: