Black Adam – primo sguardo al film

Dwayne “The Rock” Johnson porta l’antieroe Black Adam sul grande schermo e durante il DC FanDome 2021 i fan hanno avuto un assaggio del film.

Di seguito il video con le prime scene del film, in arrivo il 29 Luglio 2022:

Black Adam è il secondo progetto di DC Films e New Line Cinema nato dal successo del film Shazam! di David F. Sandberg; l’altro è Shazam! Fury of the Gods, previsto per il 2 Giugno 2023.

Affiancano “The Rock” Noah Centineo nella parte di Atom Smasher, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Quintessa Swindell nella parte di Cyclone, Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate, Sarah Shahi nel ruolo di Adrianna Tomaz e Mo Amer.

Jaume Collet-Serra dirige il film; la più recente stesura della sceneggiatura è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, Adam Sztykiel aveva scritto la precedente.

Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia di Seven Bucks Productions producono il film insieme a Beau Flynn di FlynnPictureCo.

Scott Sheldon di FlynnPictureCo è il produttore esecutivo.

The Rock è anche protagonista del recente Jungle Cruise della Disney:

Parti insieme agli acclamati attori Dwayne Johnson ed Emily Blunt per un’avventura fantastica! “Jungle Cruise” di Disney è la storia di un emozionante viaggio lungo il Rio delle Amazzoni con il simpatico skipper Frank Wolff e un’intrepida ricercatrice, la dott.ssa Lily Houghton.

E del prossimo Red Notice di Netflix: