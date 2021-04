Il film di Black Adam è in produzione e proseguono le notizie riguardanti il cast.

Ai recentemente annunciati James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, si va ad aggiungere il comico Mo Amer come riporta in esclusiva Deadline.

Il ruolo dell’attore, noto per Mo Amer: The Vagabond (Netflix) e Ramy (Hulu), non è stato ancora specificato.

A proposito di Black Adam

Interpretato da Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista, Black Adam è il secondo progetto di DC Films e New Line Cinema nato dal successo del film Shazam! di David F. Sandberg; l’altro è Shazam! Fury of the Gods, previsto per il 2 Giugno 2023.

Affiancano “The Rock” Noah Centineo nella parte di Atom Smasher, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Quintessa Swindell nella parte di Cyclone, Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate e Sarah Shahi nel ruolo di Adrianna Tomaz.

Jaume Collet-Serra dirige il film; la più recente stesura della sceneggiatura è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, Adam Sztykiel aveva scritto la precedente.

Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia di Seven Bucks Productions producono il film insieme a Beau Flynn di FlynnPictureCo.

Scott Sheldon di FlynnPictureCo è il produttore esecutivo.

Le riprese del film sono iniziate ad Aprile ad Atlanta, l’uscita è al momento prevista per il 29 Luglio 2022.

Black Adam e i prossimi film DC

Black Adam è uno dei tanti film ispirati agli iconici personaggio dei fumetti che Warner Bros. e DC hanno in cantiere: ricordiamo The Batman, The Suicide Squad, The Flash, Aquaman 2, Shazam! Fury of the Gods, Batgirl, Static Shock e Wonder Woman 3.

Non mancano le novità sul fronte seriale: HBO Max trasmetterà Gotham PD, spin-off di The Batman, e Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad.

A differenza dei film Warner Bros. del 2021, in uscita in contemporanea nei cinema americani e in streaming su HBO Max, molti di quei film dovrebbero uscire esclusivamente nei cinema.

