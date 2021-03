Black Adam vedrà la partecipazione di Pierce Brosnan, attore ben noto per aver interpretato James Bond tra il 1995 e il 2002 in film come 007 Goldeneye o Il Domani non Muore Mai.

The Hollywood Report annuncia che l’attore irlandese presterà il volto a Dr. Fate, alter ego di Kent Nelson — potente mago dotato dell’Elmo del Destino.

Con Brosnan si completa il casting dei membri della Justice Society, che include Noah Centineo nella parte di Atom Smasher, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman e Quintessa Swindell nella parte di Cyclone.

A proposito di Black Adam

Interpretato da Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista, Black Adam è il secondo progetto di DC Films e New Line Cinema nato dal successo del film Shazam! di David F. Sandberg; l’altro è Shazam! Fury of the Gods, previsto per il 2 Giugno 2023.

Jaume Collet-Serra dirige il film; la più recente stesura della sceneggiatura è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, Adam Sztykiel aveva scritto la precedente.

Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia di Seven Bucks Productions producono il film insieme a Beau Flynn di FlynnPictureCo.

Scott Sheldon di FlynnPictureCo è il produttore esecutivo.

Le riprese del film, ancora senza data di uscita, dovrebbero partire ad Aprile ad Atlanta.

Aspettando Black Adam

In attesa di Black Adam, possiamo riguardare Shazam! in home video:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam (Levi), per gentile concessione di un anziano mago. Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri!

Nel frattempo leggi il fumetto