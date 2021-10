Hunter x Hunter 2011 – l’immagine inedita per il 10° anniversario

La serie anime Hunter x Hunter del 2011 festeggia 10 anni dalla prima messa in onda con una immagine inedita.

Takahiro Yoshimatsu, character designer e direttore dell’animazione dell’anime, si è occupato dell’illustrazione; la possiamo ammirare di seguito:

In Giappone Hunter x Hunter è in corso di pubblicazione irregolare sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 3 Marzo 1998; la serie è ferma dal Dicembre 2018 e Shueisha ha pubblicato il volume 36 il 4 Ottobre 2018.

In Italia il manga esce per Planet Manga.

Nel 1999 Nippon Animation ha prodotto una serie animata in 62 episodi, andata in onda fino al 2001, cui hanno fatto seguito dal 2002 al 2004 tre serie di OVA per ulteriori 30 episodi, sempre prodotti dalla stessa compagnia.

Nel 2011 Madhouse ha realizzato una seconda serie animata, trasmessa fino al 2014 per un totale di 148 episodi; due film animati per il cinema sono usciti nel 2013.

La serie del 2011 è in corso di diffusione su VVVVID in streaming gratuito:

A soli 12 anni Gon Freecss partecipa all’esame per diventare Hunter.

Lo fa per seguire le orme del padre, tra i migliori Hunter della sua generazione, e comprendere perché il genitore l’abbia abbandonato quando era ancora in fasce.

Durante l’esame incontrerà altri aspiranti Cacciatori come Leorio e Kurapika, Killua e lo spietato Hisoka.

Di Yoshihiro Togashi (Yu degi Spettri), l’opera è diventata oggetto di culto per le sue animazioni e per la trasposizione accurata del manga cartaceo.

