Fire Force – gli episodi del 13 Ottobre su Italia 2

Anche questa settimana Fire Force è protagonista del Mercoledì sera di Italia 2, con cinque nuovi episodi della seconda stagione in prima visione tv doppiata.

Ecco titoli e sinossi delle puntate di Mercoledì 13 Ottobre 2021 dalle 21:15 circa:

Stagione 2 Episodio 2

Le fiamme della follia

Shinra ottiene un incontro con il capitano Hague della quarta brigata, che gli potrebbe permettere di avere informazioni sull’Evangelista e l’Adolla Burst.

Stagione 2 Episodio 3

Una nuova brace

Shinra comunica al capitano le novità sul quinto portatore dell’Adolla Burst. Intanto, la liceale Inca diventa nota alla Fire Force.

Stagione 2 Episodio 4

Brancolando nel fuoco

Un diffuso scoppio di incendi mette in difficoltà i membri dell’ottava brigata. Shinra cerca di impedire a Charon e i suoi uomini di recuperare Inca.

Stagione 2 Episodio 5

Le corna

Lo scontro tra Shinra e Charon per accaparrarsi Inca continua, ma il giovane pompiere non riesce a scalfire il nemico finché non ricorda un insegnamento del capitano Obi.

Stagione 2 Episodio 6

Il momento della scelta

Inca decide di seguire le Cappe Bianche in cerca di ulteriori brividi, ma Shinra giura che la salverà.

Fire Force – repliche e streaming

Le repliche degli episodi vanno in onda il Giovedì in seconda serata e sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play:

Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati.

Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7.

Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.

Yamato Video ha annunciato l’edizione home video della serie.

Ricordiamo che Mercoledì 20 Ottobre 2021 dovrebbero partire gli episodi inediti di One Piece e che pertanto Fire Force passerebbe a due episodi a settimana.

