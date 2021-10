Eternals – ecco il nuovo spot con scene inedite del Film!

Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora slittato a Novembre di quest’anno.

I fan potrebbero essere ansiosi di vedere finalmente il Film!

I Marvel Studios hanno presentato una nuova promo di 30 secondi per Eternals contenente molte nuove inquadrature del Film, che debutterà nelle sale il 3 Novembre.

Ecco lo Spot! Buona Visione:

Per la maggior parte, questo nuovo spot ha mostrato per lo più l’intensa azione che ha coinvolto gli Eterni, che è stato mescolato con altre scene dai primi due Trailer. Tuttavia, i fan hanno anche avuto il feeling con un paio di personalità particolari di personaggi, specialmente con il momento che ha mostrato la famiglia di Phastos a casa .

Eternals – trama e cast

La trama di The Eternals dovrebbe essere ambientata milioni di anni fa quando gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra. In seguito a questi esperimenti vennero alla luce degli individui dotati di superpoteri che si opposero ai Celestiali, il cui nome era Deviants. La guerra si è protratta per millenni con l’obiettivo di stabilire la supremazia di una delle due razze.

Nel cast del film ‘The Eternals’ troveremo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

