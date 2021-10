Blue Lock – si ferma il manga, ecco quando riprenderà

Blue Lock, il popolare manga di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, si ferma improvvisamente a causa di problemi di salute del maestro Nomura.

La pausa durerà tre settimane e la serializzazione riprenderà il 27 Ottobre 2021 sul numero 48 della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha.

Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura hanno iniziato la serializzazione di Blue Lock sulle pagine di Weekly Shonen Magazine il 1 Agosto 2018.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 15 volumi; il volume 15 è uscito il 17 Agosto 2021 nelle librerie del Giappone.

Il manga è tra i vincitori del 45° Premio Manga Kodansha e ha una tiratura complessiva di oltre 4 milioni di copie.

In Italia ha debuttato per Planet Manga il 29 Luglio 2021:

NE RESTERA’ SOLO UNO! CHI SOPRAVVIVRA’ ALL’INFERNO DEL BLUE LOCK?

L’eliminazione ai Mondiali di calcio del 2018 ha confermato i limiti della Nazionale nipponica. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna far gol! Ha così inizio il folle progetto di selezione dell’attaccante più egoista, colui che realizzerà il sogno calcistico del Giappone…