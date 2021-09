Le uscite Planet Manga del 30 Settembre 2021 includono il debutto di nuove serie come Tenken e Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun.

Proseguono inoltre serie in corso come City Hunter XYZ e Ragna Crimson.

Di seguito le novità di questa settimana, qui le uscite di Novembre.

Le uscite Planet Manga del 30 Settembre 2021 – Novità

Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun 1

di Minoji Kurata, Ubisoft

7,50 €

LA TRASPOSIZIONE A FUMETTI DELL’OMONIMO VIDEOGAME SVILUPPATO DA UBISOFT

Ming, 1526. Shao Jun è pronta a tutto pur di vendicare i compagni caduti per mano dei Templari infiltrati nella corte imperiale: solo così la Confraternita Cinese degli Assassini potrà rinascere…

Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun 1 Italian Variant Cover di Mirka Andolfo

di Minoji Kurata, Ubisoft

7,50 €

Blame! La Fuga dei Pescatori della Base Elettrica

di Koutarou Sekine, Tsutomu Nihei

7,50 €

L’ADATTAMENTO A FUMETTI DELLO SPLENDIDO FILM IN COMPUTER GRAFICA DISPONIBILE SU NETFLIX

Killy si imbatte in alcuni cacciatori umani che stanno per essere eliminati dalle safeguard e decide di salvarli. Ciò dà il via a una catena di eventi dall’esito imprevedibile. Testi e disegni di Koutarou Sekine con la supervisione dell’autore di Blame!, Tsutomu Nihei.

Tenken – Reincarnato in una Spada 1

di Llo, Tomowo Maruyama, Yuu Tanaka

6,50 €

UNO SPADONE SENZIENTE IMPRIGIONATO IN UNA FORESTA OSCURA E UNA SCHIAVA SENZA NOME…

Il destino li farà incontrare e sarà l’inizio di un’entusiasmante avventura. Magie spettacolari e brutali combattimenti nel fantasy tratto dalla light novel che ha conquistato il Giappone.

Toilet Stories 1

di Asami Hyogetsu, Shinsuke Yoshitake

13,90 €

IL MIGLIORE STIMOLO PER LE “SEDUTE MEDITATIVE” NEL MOMENTO DEL BISOGNO…

Una raccolta di brevi racconti per sollazzarvi mentre siete seduti sul vostro personalissimo trono di ceramica. Un libro sulla toilet da leggere alla toilet, da tenere a portata di mano per quando vi scappa…

Serie in corso e ristampe

20th Century Boys 1

di Naoki Urasawa

7,50 €

20th Century Boys 4

di Naoki Urasawa

7,50 €

20th Century Boys 6

di Naoki Urasawa

7,50 €

20th Century Boys 10

di Naoki Urasawa

7,50 €

City Hunter XYZ 2

di Tsukasa Hojo

15,00 €

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 3

di Hiroaki Samura, Renji Takigawa, Ryu Suenobu

7,00 €

Ragna Crimson 8

di Daiki Kobayashi

7,50 €

La Leggenda di Arslan 14

di Yoshiki Tanaka, Hiromu Arakawa

4,90 €

Taniguchi Deluxe Collection 6 Blanca

di Jiro Taniguchi

22,00 €

Taniguchi Deluxe Collection 7 I Cani degli Dei

di Jiro Taniguchi

22,00 €

Taniguchi Deluxe Collection 8 Il Libro del Vento

di Jiro Taniguchi, Kan Furuyama

22,00 €

Taniguchi Deluxe Collection 9 Tokyo Killers

di Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa, Alain Saumon

22,00 €

Ultramarine Magmell 8

di Di Nianmiao

4,90 €

Vagabond Deluxe 7

di Takehiko Inoue

7,00 €

Vagabond Deluxe 8

di Takehiko Inoue

7,00 €

Blue Lock 3

di Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

7,00 €

Dorohedoro 6

di Q Hayashida

7,00 €

Arte 14

di Kei Ohkubo

5,50 €

Vampire Knight Memories 6

di Matsuri Hino

7,00 €

Spice and Wolf Double Edition 5

di Keito Koume, Isuna Hasekura

12,90 €

