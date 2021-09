Le uscite Planet Manga di Novembre 2021 includono alcuni dei titoli che l’etichetta manga di Panini ha recentemente svelato attraverso Facebook.

Novità, quindi, come Chiedi a Iwata, I nuovi viaggi di Emanon o The Wolf Won’t Sleep.

Le uscite Planet Manga di Novembre 2021 – Novità

I NUOVI VIAGGI DI EMANON

Autori: Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

Novembre • 14.5×20, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

Tornano le strabilianti avventure della misteriosa Emanon. Dopo Le memorie di Emanon e I viaggi di Emanon, ecco un altro frammento che racconta la vita di questa ragazza che racchiude in sé tutta la memoria del mondo. In un racconto che va al di là del tempo e dello spazio, non ci si può che innamorare di questa splendida fanciulla.

THE WOLF WON’T SLEEP 1 (DI 3)

Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi

Novembre • 13×18, B., 176 pp., b/n. e col. • Euro 7,00

Attraversato un oscuro varco apparso nel labirinto che stava esplorando, Lecan si ritrova in un mondo sconosciuto. Ma il silenzioso avventuriero sa come riuscire a sopravvivere: basterà affrontare ogni avversità dimostrando di essere il più forte! Magie spettacolari e furiosi combattimenti nell’acclamata miniserie fantasy in tre volumi!

STAR WARS: LE LEGGENDE DI LUKE SKYWALKER – IL MANGA

Autori: Ken Liu, Akira Fukaya, Haruichi, Akira Himekawa

11 novembre • 13×18, B., 208 pp., b/n. • Euro 4,90

Chi è Luke Skywalker? In tutta la galassia molti hanno udito il suo nome, ma sono pochi quelli che hanno incontrato il leggendario Jedi.

Per alcuni è un criminale di guerra senza scrupoli, per altri addirittura un droide! Che sia un uomo o un mito, chiunque abbia incontrato il misterioso Skywalker ha un’avventura da raccontare. I migliori fumettisti manga adattano i racconti dell’autore di bestseller Ken Liu sull’iconico Jedi più amato!

CHIEDI A IWATA!

Autori: Satoru Iwata, Hobonichi

Novembre • 13,5×21,5, B., 224 pp., b/n • Euro 15,00

Satoru Iwata è stato l’amatissimo amministratore delegato di Nintendo per più di dieci anni.

Sotto la sua direzione sono nati il Nintendo DS e il Wii e la compagnia ha raggiunto un successo mai visto prima. Questo libro raccoglie non solo molti aneddoti e riflessioni di Iwata su Nintendo e sul suo periodo all’interno dell’azienda, ma anche sul suo particolare modo di pensare, sulla sua visione della leadership e molto altro ancora.

Un libro essenziale per conoscere una delle figure più importanti della storia dei videogiochi!

Le uscite Planet Manga di Novembre 2021 – Serie in corso

ASSASSIN’S CREED – BLADE OF SHAO JUN 2

Novembre • 13×18, B., 160 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 7,50

TENKEN – REINCARNATO IN UNA SPADA 2

Novembre • 13×18, B., 176 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 6,50

LONE WOLF & CUB OMNIBUS COFANETTO 4

Novembre • 18×25,2, B., 1644 pp., b/n • Euro 66,00

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 10

Novembre • 18×25,2, B., 696 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 11

Novembre • 18×25,2, B., 728 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 12 di 12

Novembre • 18×25,2, B., 720 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 7 (DI 18)

Novembre • 15×21, B., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 8 (DI 18)

Novembre • 15×21, B., 280 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

BLEACH: CAN’T FEAR YOUR OWN WORLD 3

Novembre • 11,2×17,5, B., 436 pp., b/n, con poster allegato • Euro 14,90

ASADORA! 5

Novembre • 13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

CITY HUNTER XYZ 5 (DI 12)

Novembre • 13×18, B., 584 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

MAGUS OF THE LIBRARY 5

Novembre • 13×18, B., 240 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

SPICE AND WOLF DOUBLE EDITION 6 (DI 8)

Novembre • 13×18, B., 328 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,90

APOSIMZ 8

Novembre • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

GLEIPNIR 9

Novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

MUSHOKU TENSEI 6 JOBLESS REINCARNATION

Novembre • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

KONOSUBA! THIS WONDERFUL WORLD 5

11 novembre • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

SERAPH OF THE END – GUREN ICHINOSE: CATASTROPHE AT SIXTEEN 10

11 novembre • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n • Euro 4,90

CESTUS (SECONDA SERIE) 10

Novembre • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 9,90

PLUNDERER 17

11 novembre • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

WE NEVER LEARN 18

11 novembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

SING “YESTERDAY” FOR ME 10

Novembre • 13×18, B., 224 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

SAGA OF TANYA THE EVIL 20

Novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

MURCIÉLAGO 19

11 novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n e col. • Euro 6,90

L’USURAIO 32

Novembre • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 6,00

KENGAN ASHURA 17

Novembre • 13×18, B., 208 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

FIRE FORCE nn. 1/25

Novembre • 11,5×17,5, B., 192/208 pp., b/n • Euro 4,90 cad.

A seguire le ristampe e i titoli nuovamente disponibili:

Acquista subito Chiedi a Iwata