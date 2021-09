Planet Manga annuncia I Nuovi Viaggi di Emanon

Planet Manga ha annunciato la ripresa della serie Emanon di Kenji Tsuruta, autore degli apprezzati Spirit of Wonder e Forget me Not.

Si riprende a Novembre con I Nuovi Viaggi di Emanon, come da annuncio sulla pagina Facebook ufficiale dell’editore:

OPS… TERZO ANNUNCIO BOMBA!

A novembre tornano le strabilianti avventure della misteriosa Emanon.

Dopo Le memorie di Emanon e I viaggi di Emanon, ecco un altro frammento che racconta la vita di questa ragazza che racchiude in sé tutta la memoria del mondo.

In un racconto che va al di là del tempo e dello spazio, non ci si può che innamorare di questa splendida fanciulla. Troverete tutte le altre informazioni sul prossimo numero di Anteprima… E con questo il mio lavoro l’ho fatto

Planet Manga ed Emanon

Kenji Tsuruta ha adatto i romanzi di Shinji Kajio nelle opere Le Memorie di Emanon (1 volume) e I Viaggi di Emanon (3 volumi), usciti tra il 2006 e il 2017 per la casa editrice Tokuma Shoten.

Planet Manga ha pubblicato Le Memorie di Emanon e un volume de I Viaggi di Emanon nel 2015.

Ricordiamo che di Kenji Tsuruta Magic Press ha pubblicato Spirit of Wonder, J-POP La Pomme Prisonniére, mentre Dynit Manga Forget Me Not e L’Isola Errante.

Panini Video pubblicò gli OVA di Spirit of Wonder in DVD.

