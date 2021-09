So Cosa Hai Fatto – il trailer ufficiale della serie Amazon

So Cosa Hai Fatto (I Know What You Did Last Summer) è la nuova serie Amazon Originals che debutterà su Prime Video il 15 Ottobre 2021.

Il 15 Ottobre usciranno i primi quattro episodi, la serie proseguirà quindi con un episodio ogni Venerdì fino alla conclusione il 12 Novembre 2021.

Di seguito possiamo guardare il trailer ufficiale, diffuso poco fa da Amazon:

Amazon Prime Video svela il trailer ufficiale di So cosa hai fatto

CULVER CITY, California, 23 settembre 2021 – Amazon Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale dell’attesissima serie mistery thriller So cosa hai fatto. Scritto e prodotto da Sara Goodman, So cosa hai fatto è basato sul romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico film del 1997. Un anno dopo il terribile incidente d’auto che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere letale. So cosa hai fatto è prodotto da Amazon Studios e Sony Pictures Television. Goodman è sceneggiatrice ed executive producer insieme a Neal H. Moritz e Pavun Shetty di Original Film, Erik Feig, Peter Guber, James Wan di Atomic Monster, Michael Clear e Rob Hackett, Craig William Macneill e Shay Hatten. La serie è interpretata da Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck e Brooke Bloom.

Acquista il film degli Anni 90 in Blu-ray