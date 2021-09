Conan il Ragazzo del Futuro – arrivano le edizioni standard

Conan il Ragazzo del Futuro, la storica serie animata curata dal maestro Hayao Miyazaki, ha goduto di una edizione limitata da collezione nei mesi scorsi.

Il 1 Dicembre 2021 usciranno anche le edizioni standard, sempre a cura di Dynit, in DVD e Blu-ray Disc che sono già prenotabili su Amazon.

Conan Il Ragazzo del Futuro – The Complete Series

4 Blu-ray Disc Euro 49,99 / 4 DVD Euro 39,99

Nel mese di luglio dell’anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti, le armi elettromagnetiche cancellarono più di metà degli esseri viventi dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico dell’asse terrestre, e i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque.

Ricordiamo che la serie anime è disponibile in streaming su Amazon Prime Video e VVVVID:

Conan, unico sopravvissuto di un gruppo di astronauti che stava cercando di fuggire al cataclisma, vive assieme al nonno sull’Isola Perduta.

Isolato dal mondo, un giorno vede sulla spiaggia una figura priva di sensi: è una ragazza, si chiama Lana. I soldati di Indastria la stanno cercando, la vogliono rapire perché lei è l’unica a conoscere il segreto della preziosa energia solare. Per salvarla, Conan intraprenderà un lungo viaggio, stringendo per la prima volta legami con delle Persone. Tratto dal libro di fantascienza post apocalittica “The Incredible Tide” di Alexander Key, la serie è diretta dal maestro Miyazaki.