Conan il Ragazzo del Futuro – i dettagli della Ultimate Edition e la data di uscita in streaming

Per la prima volta in Italia la serie del maestro Hayao Miyazaki in alta definizione.

Conan il Ragazzo del Futuro sta per tornare in grande stile in home video e sui servizi di video on demand, come anticipato in occasione degli annunci Dynit per il 25° anniversario.

Dal 29 Marzo il classico della Nippon Animation diretto dal maestro Hayao Miyazaki sulla base del romanzo The Incredible Tide di Alexander Key (edito da Kappalab) sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video e VVVVID.

Dal 29 Maggio la serie animata sarà disponibile in una lussuosa Ultimate Edition (prezzo al pubblico circa 122 Euro) acquistabile presso i Dynit Selected Store e su Amazon.it in esclusiva on line.

Prevista inoltre una linea di gadget che include poster, magliette e tazze:

Conan il Ragazzo del Futuro – i dettagli della Ultimate Edition

La Ultimate Edition di Conan il Ragazzo del Futuro presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

4 Blu-ray disc con l’intera serie in formato originale 4:3 – Nuovo Master HD (2020) da scansione 4K dei negativi originali

3 Blu-ray (Bonusdisc) con l’intera serie in formato 16:9 (versione approvata da Nippon Animation)

Italiano dts-HD Master Audio 5.1 (Nuovo doppiaggio), Italiano dts-HD Master Audio 2.0 (Doppiaggio storico), versione in lingua originale con sottotitoli

Doppio vinile contenente la colonna sonora originale e la sigla tv (scaricabile anche in digitale)

Settei Artbook di 120 pagine

Booklet di 48 pagine con sinossi, schede e approfondimenti

Cards-set con i personaggi di Conan

Esclusivo “Paper Toy” (action figure in carta assemblabile)

Maxi poster 60 x 90 cm

I contenuti extra:

Sigla di testa e di coda senza crediti

Sigla prima versione TV

Promo originale

Edizione numerata e limitata con certificato di autenticità.

Conan il Ragazzo del Futuro – staff e cast

Di seguito il cast di doppiaggio italiano e lo staff di Conan il Ragazzo del Futuro:

CAST Conan

GABRIELE PATRIARCA Lana

EVA PADOAN Jimsy

PAOLO VIVIO Dyce

ROBERTO STOCCHI Repka

LUCA WARD Patch

DARIO PENNE Monsley

CINZIA DE CAROLIS Narratore

MASSIMO LODOLO STAFF Executive producer

KOICHI MOTOHASHI Production manager

MITSURU TAKAKUWA Planning

SHOJI SATO Produttori

JUNZO NAKAJIMA SHIGEO ENDO Regia

HAYAO MIYAZAKI Sceneggiatura

KENSHO NAKANO SOUJI YOSHIKAWA TETSU KURUMI Character design

HAYAO MIYAZAKI YASUO OTSUKA Animation director

YASUO OTSUKA Art director

NIZO YAMAMOTO Colori

MICHIYO YASUDA Riprese

KATSUHARU MISAWA Film editor

TAKESHI SEYAMA Theme music

SHINICHIRO IKEBE Background music

SHINICHIRO IKEBE Sound director

SHIGEHARU SHIBA Tratto dal romanzo

“Incredible tide” by ALEXANDER KEY Prodotto da

NIPPON ANIMATION CO., LTD. La sigla italiana “CONAN” di LUCIO MACCHIARELLA e MASSIMO BUZZI è cantata da GEORGIA LEPORE. Edizioni BMG Ricordi Music Publishing © NIPPON ANIMATION CO., LTD. 1978 Edizione italiana a cura di Dynit Srl. All rights reserved.

