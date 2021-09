Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 9 settembre: le novità

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 9 settembre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 9 settembre 2021

Le uscite Marvel del 9 settembre 2021

Licantropus: Lupo del Deserto

Marvel Collection

Autori: Taboo, B. Earl, Scot Eaton

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 17X26

Contiene: Werewolf by Night (2020) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705703

16,00 €

Un nuovo Licantropus vaga per il sud-ovest degli Stati Uniti!

Un ragazzo, una maledizione di famiglia e un terribile esperimento si dimostrano letali per una cittadina dell’Arizona!

Il giovane Jake vuole solo proteggere la sua gente, ma chi lo proteggerà dal suo mostro interiore?

Ai testi, Taboo, il vocalist dei Black Eyed Peas!

Venom 37

Autori: Manuel Garcia, Philip Kennedy Johnson

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Extreme Carnage Alpha (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

3,00 €

Comincia qui la saga in cinque parti Extreme Carnage!

Un numero perfetto per cominciare a leggere il mensile del V-Man!

Dopo gli eventi di King in Black, New York pullula di simbionti… compreso il Grande C!

Fortunatamente è tornato l’Anti-Venom, e Scream gli darà man forte!

Miles Morales: Spider-Man 16

Autori: Carmen Carnero, Saladin Ahmed

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #26/27

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705727

5,00 €

La saga del clone di Miles Morales entra nel vivo!

Per fortuna, il nostro eroe può contare su uno che c’è “già passato”: lo Spider-Man originale!

Qual è il piano dei cloni? E chi è il loro creatore?

L’intera famiglia Morales rischia di essere travolta, mentre Brooklyn inizia a dubitare del suo eroe!

Guardiani della Galassia: Avengers Cosmici

Autori: Steve McNiven, Brian Michael Bendis, Sara Pichelli

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Guardians of the Galaxy (2013) #0.1/3, Guardians of the Galaxy: Tomorrow’s Avengers (2013) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705666

15,00 €

C’è un nuovo imperativo nel cosmo: nessuno tocchi la Terra!

Ma come ha fatto il nostro pianeta a diventare così importante? Una domanda a cui i Guardiani della Galassia dovranno trovare quanto prima una risposta.

E per farlo potranno contare su un aiuto insperato quanto sorprendente, quello dell’invincibile Iron Man!

La saga che ha rilanciato il team composto da Star- Lord, Rocket, Gamora, Groot e Drax e ha sancito il suo ruolo centrale nell’Universo Marvel.

Daredevil: Rinascita

Marvel Must Have 33

Autori: Frank Miller, David Mazzucchelli

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26

Contiene: Daredevil (1964) #227/233

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705659

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

15,00 €

Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil!

Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin!

Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire?

Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.

Heroes Reborn 5

Marvel Miniserie 251

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: Heroes Return (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

5,00 €

Blade è riuscito nel proprio intento e ora, a capo di un gruppo di super esseri, si appresta a sferrare l’attacco finale allo Squadrone Supremo d’America.

Ma chi è che tira davvero le fila di questo mondo senza Avengers? E quali sono i suoi veri scopi?

La deflagrante conclusione della saga ideata da Jason Aaron che apre inquietanti spiragli sul presente e sul futuro dell’Universo Marvel…

Excalibur 3

Gala Infernale

Autori: Marcus To, Tini Howard

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Excalibur (2019) #16/21

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705628

14,00 €

Nel torneo di Altromondo, fra Krakoa e Arakko, Betsy Braddock si è sacrificata per riportare in vita il Corpo dei Capitan Bretagna… ma è davvero morta?

I membri della nuova Excalibur e i fratelli Brian e Jamie sono decisi a scoprirlo!

Sei racconti con false tracce, sette malvage, druidi e possessioni “maliziose”…

…con un finale che cambierà i rapporti fra Krakoa, Wisdom e il Regno Unito!

Gli Incredibili X-Men 33

Marvel Integrale X-Men

Autori: John Romita Jr., Chris Claremont, Al Milgrom

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Kitty Pryde & Wolverine (1984) #5/6, Uncanny X-Men (1963) #187/188

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Si conclude la storica miniserie Kitty Pryde & Wolverine!

Chris Claremont e Al Milgrom cambiano per sempre la vita di Kitty!

Nelle storie disegnate da John Romita Jr., gli Spettri Neri attaccano Tempesta!

Riuscirà Ororo a difendersi senza l’aiuto dei suoi poteri?

Iron Man 10

Autori: Cafu, Christopher Cantwell

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man (2020) #10

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Dov’è finito Iron Man?

Tony Stark è misteriosamente scomparso su un pianeta remoto, e la cosa non sembra far parte del piano diabolico di Korvac.

Mentre i suoi alleati non mollano la presa su Taa II, il Vendicatore d’oro ha l’occasione di schiarirsi le idee sul luogo in cui è finito e sui volti che lo circondano, alcuni dei quali piuttosto noti…

Un nuovo capitolo nell’avvincente saga di Iron Man firmata dal creatore di Halt and Catch Fire!

L’Immortale Hulk 41

Hulk e i Difensori 84

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Juan Ferreyra, Alex Paknadel, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Immortal Hulk (2018) #46, Immortal Hulk: Time of Monsters (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705574

6,00 €

Pensavamo che fossero morti! Pensavamo che fossero stati cacciati, controllati, resi inermi! Ci sbagliavamo! I mostri gamma sono tornati!

E si stanno tutti dirigendo a New York City! Chi può fermarli ora?

Chi può salvarci dall’Immortale Hulk?

Diecimila anni fa, qualcosa di verde e lucente cominciò ad avvelenare la Terra!

X-Men 20 20

Gli Incredibili X-Men 381

Autori: Jonathan Hickman, Russell Dauterman, Nick Dragotta, Sara Pichelli, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: X-Men (2019) #21, Hellfire Gala: Official Guide (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

Arriva il primo momento clou del Gala Infernale: l’elezione e la presentazione dei nuovi X-Men!

Oltre a Ciclope e Marvel Girl, chi farà parte del super gruppo che rappresenterà Krakoa nel mondo?

Un albo che vede la nascita di nuove alleanze, unioni e trame segrete…

…con retroscena, interviste e bozzetti degli abiti firmati dal grande stilista Jumbo Carnation!

Fantastici Quattro 34

Autori: R.B. Silva, Luca Maresca, Dan Slott

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four (2018) #33

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Siete cordialmente invitati a Latveria per la cerimonia nuziale più imponente nella storia dell’Universo Marvel! Molto più imponente di quella di Reed e Sue!

Il matrimonio di Victor Von Doom con la sua più nobile e devota servitrice!

Ospiti d’onore: Namor il Sub-Mariner e Pantera Nera!

Ah, la presenza è obbligatoria!

Capitan America 34

Autori: Leonard Kirk, Ta-Nehisi Coates

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Captain America (2018) #30

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Il capitolo finale del ciclo di storie scritto da Ta-Nehisi Coates!

Con un’avventura tutta azione, ecco Capitan America contro l’Elite al Potere e il Teschio Rosso, in uno scontro che è destinato a fare storia.

Giunge al culmine una saga che ha messo alla prova l’etica e gli ideali di Steve Rogers.

La fine di un’era, con l’ultima parte di Tutti muoiono giovani!

Avengers 35

Autori: Jed Mackay, Carlos Magno

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 17X26

Contiene: Avengers Mech Strike (2021) #3/5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,90 €

A bordo dei loro Mach, gli Avengers combattono gli inarrestabili biomechanoidi!

Un Vendicatore è caduto, ma i suoi compagni non hanno il tempo per piangerlo perché il pianeta è nel caos.

La Terra è in pericolo e gli Eroi più potenti della Terra dovranno chiedere aiuto al più impensato degli alleati…

La conclusione della miniserie robotica Avengers Mech Strike!

Amazing Spider-Man 69

Autori: Nick Spencer, Ed Brisson, Marcelo Ferreira, Mark Bagley, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #68/69

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Continua Il complotto del Camaleonte!

I grandi ritorni dei numeri scorsi vi hanno sconvolto? Aspettate di leggere questo!

Mentre Teresa Parker cerca di scoprire la verità su di sé, suo fratello se la vede con la banda di Chance!

In appendice, prosegue il preludio a Sinister War!

Ms. Marvel: Sotto Pressione

Marvel Young Adult

Autori: Nadia Shammas, Nabi H. Ali

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 15X23

Contiene: Ms. Marvel: Stretched Thin

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828703136

9,90 €

Come mai Kamala si sente stressata? Eppure deve solo studiare, essere una buona amica, fare la baby-sitter, la super eroina e la figlia esemplare!

E adesso i suoi super poteri hanno persino iniziato a giocarle brutti scherzi!

L’unica soluzione è rilassarsi scrivendo una bella fan-fiction su Iron- Man!

Deliziosamente nerd e perennemente nei guai, impossibile non adorare Ms. Marvel!

U.S.Agent: Il Fanatico Americano

Marvel Collection

Autori: Christopher Priest, Georges Jeanty

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: U.S.Agent (2020) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828703129

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

16,00 €

Nella sua storia è stato il Super Patriota e ha ricoperto il ruolo di Capitan America, ma John Walker non è un super eroe.

Spogliato del titolo di U.S.Agent, agisce come contractor per il Governo, e la sua nuova missione lo porta in un piccolo paese in lotta con un’azienda senza scrupoli.

Il ritorno della controversa figura creata da Mark Gruenwald!

Le avventure del personaggio della serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+!

Marvel-Verse: Ms. Marvel

Autori: Mahmud Asrar, G.Willow Wilson, Mirka Andolfo, Mark Waid, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 15X23

Contiene: Ms. Marvel (2015) #25, Free Comic Book Day 2015: Avengers #1, Ms. Marvel (2015) #12/13, #31, #38

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705673

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

9,90 €

La più simpatica eroina dell’Universo Marvel!

Un volume per conoscere meglio la nuova Ms. Marvel, al secolo Kamala Khan!

La giovanissima eroina che ha conquistato migliaia di lettori protagonista di sei storie che la vedranno agire in solitaria e insieme agli Avengers!

La super eroina di Marvel’s Avengers, presto protagonista di una serie Disney+!

Ms. Marvel: Metamorfosi

Marvel Young Adult

Autori: Elmo Bondoc, G.Willow Wilson, Adrian Alphona, Takeshi Miyazawa, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 15X23

Contiene: Ms. Marvel (2014) #12/19, S.H.I.E.L.D. (2014) #2, Amazing Spider-Man (2014) #7/8

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828703143

9,90 €

Kamala, giovane nerd dotata di super poteri, ha sempre pensato che si sarebbe innamorata di qualcuno fatto di pixel, e invece…!

La sua idea di San Valentino era passare il tempo a livellare il suo orco sciamano di World of Battlecraft, ma le cose stanno per cambiare!

Ms. Marvel sta per viverne delle belle, ma dato che è una super eroina ovviamente le cose si complicano!

Senza contare che c’è di mezzo anche Loki!

Spider-Man vs Carnage

Autori: David Michelinie, Joe Bennett, Mark Bagley, Tom DeFalco, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #361/363, #430/431, Amazing Spider-Man Annual (1964) #28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828701361

19,00 €

L’origine segreta della progenie di Venom nei fumetti firmati dai suoi creatori!

Un’antologia di storie complete con i primi scontri tra Carnage e Spider-Man!

Ospiti d’onore, la Torcia Umana e Silver Surfer!

Bonus: uno speciale racconto con gli esordi di Cletus Kasady!

Marvel-Verse: Venom

Autori: Todd McFarlane, David Michelinie, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 15X23

Contiene: Spider-Man Adventures (1994) #8/9, Amazing Spider-Man (1963) #317, Uncanny Origins (1996) #7, Marvel Adventures Spider-Man (2005) #35

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828702702

9,90 €

Uno è un famoso reporter caduto in disgrazia per colpa di Spider-Man, l’altro è l’ex costume senziente dell’Arrampicamuri…

…Si sono trovati, si sono uniti e così è nato Venom!

Lo spaventoso super criminale che ha terrorizzato Peter Parker per anni torna a stupire in un volume pensato per i nuovi lettori!

112 pagine per conoscere e imparare a temere il V-Man!

Le uscite Panini Comics del 9 settembre 2021

Asterix e i Normanni

Asterix Collection 12

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Astérix et les Normands

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

6,90 €

Il nipote di Abraracourcix, il pavido Menabotte, arriva al villaggio dalla capitale Lutezia per apprendere la virtù del coraggio, che Asterix e Obelix provano a instillargli con scarsi risultati. Al contempo, i prodi Normanni giungono dalla Scandinavia per scoprire proprio il significato della paura, sentimento a loro del tutto ignoto. Imbattutisi proprio in Menabotte, si convincono di aver trovato nel giovane un esperto sul tema e lo rapiscono… Il titolo è stato trasposto nel divertente cartone animato Asterix e i vichinghi nei primi anni 2000. In questo volume Automatix, il prestante fabbro in precedenza comparso soltanto come cameo, diventa a pieno titolo uno dei personaggi ricorrenti della saga a fumetti.

Star Wars 7

Star Wars 75

Autori: Raffaele Ienco, Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (2020) #7, Darth Vader (2020) #7

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

La Comandante Zahra è stata incaricata da Darth Vader di sbarazzarsi di quel che rimane della flotta ribelle, e questo significa uno scontro diretto con la Principessa Leia. L’Oscuro Signore dovrà inoltre sopravvivere alle fiamme di Mustafar e all’assassino dei Sith!

Dungeons & Dragons 6

Maree Infernali

Autori: Max Dunbar, Jim Zub

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Dungeons & Dragons: Infernal Tides (2019) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705963

16,00 €

Minsc e i suoi compagni vengono coinvolti nella marea di corruzione demoniaca che ha colpito Baldur’s Gate. Scoprirne le cause porterà i nostri eroi in luoghi inaspettati e minaccerà l’essenza stessa delle loro anime. E anche se dovessero sopravvivere a questa letale avventura, ci sarà un infernale prezzo di pagare!

Le uscite Disney dal 9 al 15 settembre 2021

Reginella – La Trilogia

Topolino Gold 4

Autori: Giorgio Cavazzano, Rodolfo Cimino

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 152

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

14,90 €

L’indimenticabile sovrana aliena torna nel formato ”Gold” con le tre storie originarie firmate dai Maestri Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano: una trilogia di avventure rimaste nella memoria e nel cuore dei lettori di ieri e pronte a conquistare anche quelli di oggi, trasportandoli dalle profondità sottomarine al lontano pianeta Pacificus con le peripezie di Paperino e Reginella, fra sentimenti e colpi di scena. In chiusura al volume, un ricco apparato di approfondimenti inediti.

Zio Paperone 39

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,50 €

Riesci a immaginare un dinosauro tra le monete del deposito di Zio Paperone? E se questo addirittura le mangiasse? La disperazione delle Zione è al massimo nella seconda parte dell’inedita Zio Paperone e l’oro dell’aurosauro. Le avventure continuano con Zio Paperone e l’operazione silenzio assoluto, Zio Paperone e i fagioloni di Vulcania e la formazione della sua fortuna con Il mio tredicesimo milione.

Topolino 3434

+ Topolibro Dante Alighieri Raccontato da Topolino

Topolino 3434

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

8,90 €

Un prezioso volume da collezione per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, con le più rappresentative storie a fumetti disneyane: L’Inferno di Topolino e L’inferno di Paperino!

Il Mio Amico Topolino

Con Mano Portachiavi Topolino

Disney Mix 13

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 14X18.6

Contiene: Con Mano Portachiavi Topolino

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

Un Topolino in versione “amico” compare nelle storie raccolte in questo volume a lui dedicato, insieme a tutti i personaggi a lui più vicini. C’è Topolino e il regalo indovinato, in cui si mobilita alla ricerca del dono giusto per Orazio, impresa che si rivelerà più complicata del previsto. E c’è Topolino e il vicino troppo vicino, disegnata abilmente da Marco Mazzarello. In allegato al volume la mitica Mickeys, l’iconica manina portachiavi di Topolino..

I Grandi Classici Disney 69

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 240

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €