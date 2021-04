C’è una nuova collezione di Warner Bros. Home Entertainment Italy che vuole celebrare cult della fantascienza anche meno conosciuti, le Steelbook Poster Edition. Terza uscita della collana è La fuga di Logan, inedito in blu-ray in Italia e che arriva direttamente in una prestigiosa edizione da collezione dal 22 aprile.

La fuga di Logan: un cult ante litteram

E’ incredibile quanto avesse precorso i tempi La fuga di Logan, il film diventato cult del 1976, diretto da Michael Anderson, tratto dal romanzo omonimo di William F. Nolan e George Clayton Johnson. Una miscela di sociologia, fantascienza ed allegoria ad ampio raggio che ha ispirato una serie televisiva omonima negli anni 1977-1978 e due serie a fumetti, la prima pubblicata negli Usa dalla Marvel nella stagione 1976-1977 con 7 numeri e in Italia da Editoriale Corno nel ’78.

La trama? In una società post-apocalittica ambientata nel 2274 gli esseri umani vivono in una vasta metropoli sotterranea, protetta da una cupola, dove una serie di meccanismi computerizzati provvede a tutti i loro bisogni: in tal modo tutti possono vivere all’insegna dell’edonismo sfrenato fino al giorno del Carousel, quando chi ha raggiunto i 30 anni di età deve obbligatoriamente sottoporsi a una cerimonia che dovrebbe condurlo verso un’eterna rinascita.

Protagonista è Michael York nei panni di Logan 5, un Sorvegliante incaricato di sopprimere i Disertori che provano a evitare il Carousel. Ma anche Logan ha quasi 30 anni ormai e mette in discussione le regole che gli sono state imposte fin da quando era piccolo. A quel punto inizierà la fuga (run in originale) del titolo per scoprire la verità sul mondo “là fuori” e sul destino degli over 30.

Una società che quindi fa del puro piacere e dell’utopia della felicità il proprio inno di battaglia ma presto si dimostrerà irrealizzabile quando qualcuno inizia e farsi domande su ciò che viene dato per scontato e asservito.

La fuga di Logan è celebre per essere la prima pellicola della storia a utilizzare effetti laser. Effetti che sono invecchiati benissimo così come quelli speciali e visivi. Infatti il film vinse nel 1977 il Premio Oscar ai Migliori effetti speciali (Oscar Speciale) a L. B. Abbott, Glen Robinson e Matthew Yuricich e il Saturn Award nell’anno di uscita come Miglior film di fantascienza e altri premi (Migliore fotografia a Ernest Laszlo – Migliore scenografia a Dale Hennesy e Robert De Vestel – Migliori costumi a Bill Thomas – Miglior trucco a William Tuttle).

Tante le ispirazioni – letterarie, audiovisive e videoludiche – che il film ha fornito ai posteri, tra queste citiamo The Island (2005, Michael Bay), il videogame Fallout: New Vegas, I Griffin e I Simpson e ancora, tra le altre, la canzone Lastday degli Star One (il brano è contenuto nel loro secondo disco, Victims of the Modern Age).

La fuga di Logan: un’edizione steelbook prestigiosa

L’edizione da collezione si presenta (uniforme alle altre, dato per niente trascurabile) come una steelbook con all’interno oltre al disco blu-ray il poster originale da collezione. Nel retro disco un’immagine evocativa del cult sci-fi.

Buona la rimasterizzazione audio/video del film, che è invecchiato benissimo di suo, effetti speciali e visivi compresi. Unica pecca? I contenuti speciali (trailer – commento audio – breve making of) sono senza sottotitoli né italiani né inglesi. Il Making of è interessante per vedere la differenza di com’erano strutturati un tempo rispetto ad oggi, già preventivato quando si inizia una produzione audiovisiva.

Ecco le foto dell’edizione:

Ricordiamo che dal 22 aprile è disponibile anche A.I. Intelligenza Artificiale nello stesso formato, e sono già disponibili dal 12 marzo nello stesso formato Il Pianeta Proibito e L’uomo Che Fuggì Dal Futuro (il primo film di George Lucas, quest’ultimo proprio inedito in Italia).

Acquistate la steeelbook poster edition de La Fuga di Logan!