In attesa di quelle di aprile, tra vecchi e nuovi titoli, Warner Bros. Home Entertainment Italy propone alcune chicche tra le uscite Warner Home Video di Marzo 2021.

Vediamole insieme, tra Titans of Cult, novità (Wonder Woman 1984) e per la prima volta le Steelbook Poster Edition.

Warner Home Video uscite di Marzo 2021 – le Titans of Cult

Dal 22 marzo, dopo il successo di Mad Max: Fury Road, Blade Runner – The Final Cut e Wonder Woman, torna Titans of Cult – la prestigiosa collana di Steelbook in Edizione Limitata che omaggia i grandi cult del cinema – con la special edition di Batman di Tim Burton e dal 12 marzo di Pacific Ric di Guillermo Del Toro.

BATMAN

Jack Nicholson è Joker, che dopo un orribile incidente si è trasformato in un folle criminale. Michael Keaton è Batman, che in seguito ad un trauma infantile è diventato un vigilante mascherato. Kim Basinger è Vicki Vale, la fotoreporter di talento desiderata da entrambi. In questa sua nuova speciale edizione, “Batman”, l’incredibile spettacolo diretto da Tim Burton, con le canzoni di Prince e la colonna sonora di Danny Elfman, sarà disponibile in edizione Steelbook a 2 dischi, con il film disponibile in 4K Ultra HD e in Blu-Ray, la Joker Card e un’esclusiva spilletta in metallo.

L’edizione Steelbook a 2 dischi (disponibile con il prezzo suggerito al pubblico di €34,99) include:

• Il film Batman

• Steelbook da collezione

• Un’esclusiva spilletta

• The Joker Playing Card

I contenuti extra:

Commento del regista

Sul set con Bob Kane

La storia di Batman

La Saga di Batman parti 1-3

Dietro le quinte: Galleria di Documentari

3 video musicali di Prince

Galleria di profili

Lo storyboard

Trailer

PACIFIC RIM

Quando una legione di mostruose creature aliene emerge dagli oceani, una guerra mortale ha inizio. Per combatterle, gli umani creano un’arma speciale: enormi robot, chiamati Jaeger. Ma anche i Jaeger sembrano impotenti di fronte alla ferocia delle creature. Sull’orlo della sconfitta, il genere umano non ha altra scelta che rivolgersi a due improbabili eroi chiamati a pilotare un obsoleto Jaeger come ultima speranza prima dell’apocalisse.

L’edizione Steelbook a 2 dischi (disponibile con il prezzo suggerito al pubblico di €34,99) include:

• Il film Pacific Rim in 4K Ultra HD e in Blu-Ray

• Un’esclusiva spilletta smaltata

• Un poster da collezione

Warner Home Video uscite di Marzo 2021 – Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984, l’attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, arriva in DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K da venerdì 12 marzo.

Dalla regista Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot nel ruolo che dà il titolo al film, Wonder Woman 1984 fa un balzo in avanti fino agli anni ’80, dove l’ultima avventura di Wonder Woman la vede cavalcare fulmini nel cielo, indossare ali dorate e inseguire un suo sogno mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah. In Wonder Woman 1984, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di Wonder Woman riuscirà a salvarlo. Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman, vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ‘80—un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso, Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita. Nel film sono protagonisti anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal è Max Lord, Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen come Hippolyta.

Nelle versioni Blu-Ray e 4K sono inclusi i contenuti extra del film, tra cui spiccano gli speciali “Scene Studies”, “The Making Of Wonder Woman 1984” e “Gal & Kristen”. Tutte le versioni DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K sono già disponibili per il pre-order su Amazon.

Warner Home Video uscite di Marzo 2021 – le Steelbook Poster Edition

In arrivo dal 12 marzo anche le Steelbook Poster Edition, dedicate ad alcuni cult sci-fi e contenenti oltre alla prestigiosa edizione blu-ray in metallo anche il poster originale delle pellicole. Si inizia con Il Pianeta Proibito di Fred M. Wilcox (che festeggia quest’anno il suo 65esimo anniversario) e L’uomo che fuggì dal futuro (primo lungometraggio di George Lucas, al suo 50esimo anniversario), disponibilie per la prima volta in blu-ray.

IL PIANETA PROIBITO

Il Pianeta Proibito è il precursore dei film di fantascienza moderni, un’opera all’avanguardia che è stata fonte inesauribile di ispirazione per infinite avventure spaziali cinematografiche degli anni successivi. Leslie Nielsen interpreta un comandante che con il suo incrociatore spaziale atterra sul pianeta Altair-4, dove vivono il professor Morbius (Walter Pidgeon), sua figlia (Anne Francis), un diligente robot Robby… e una terribile forza misteriosa. Realizzato con straordinarie scenografie in scala e con la prima colonna sonora interamente elettronica della storia del cinema, Il Pianeta Proibito è un film che appartiene a una galassia cinematografica tutta sua.

Di seguito i contenuti speciali della Steelbook Limited Edition che conterrà anche il poster originale del film:

• Scene Eliminate e Filmati di Repertorio

• 2 Sequel con protagonista Robby il robot:

• Film “Il Robot e lo Sputnik”

• “Robot Client”, un episodio originale della Serie Tv “L’Uomo Ombra”

• Documentario Originale TCM Watch: “Science Fiction, the 1950s and Us”

• 2 Featurette:

• Amazing! Exploring the Far Reaches of Forbidden Planet

• Robby the Robot: Engineering a Sci-Fi Icon

• Estratti dalla Serie TV The MGM Parade

• Trailer Cinematografici de “Il Pianeta Proibito” e “Il Robot e lo Sputnik”

Durata: 98 min

Audio: Inglese DTS HD MASTER AUDIO 5.1

Francese Dolby Digital 1.0

Italiano DTS HD MASTER AUDIO 2.0

Castigliano Dolby Digital 1.0

Spagnolo Dolby Digital 1.0

Portoghese (Brasil) Dolby Digital 1.0

Sottotitoli: Inglese per non udenti, Francese, Italiano, Castigliano, Spagnolo, Portoghese (Brasile)

Prezzo suggerito al pubblico: €29,99

L’UOMO CHE FUGGI DAL FUTURO

La prima visionaria pellicola di George Lucas ora in versione Director’s Cut. Un’agghiacciante esplorazione del futuro che può diventare un’avvincente valutazione del presente. “L’Uomo che Fuggì dal Futuro”, prima opera del grande regista George Lucas, ci propone un’indimenticabile interpretazione di Robert Duvall, nella parte di THX 1138. Il prigioniero THX, il cui corpo e la cui mente sono controllati da un sofisticato sistema computerizzato, tenterà l’impossibile fuga da un mondo in cui non esiste la parola libertà e l’amore è il peggiore crimine. “L’elemento più entusiasmante de L’Uomo che Fuggì dal Futuro non è tanto il messaggio quanto il mezzo – l’uso del film non per raccontare una storia ma per comunicare un messaggio. Sbalorditivo… affascinante… agghiacciante e incredibilmente potente”. (Charles Champlin, Los Angeles Times).

Di seguito i contenuti speciali della Steelbook Limited Edition che conterrà anche il poster originale del film:

• Commento di George Lucas e Walter Murch

• Cinema del suono: solo traccia audio degli effetti speciali

• Master Sessions: Galleria Fotografica sul Lavoro Pioneristico di Walter Murch

• 2 Documentari: A Legacy of Filmmakers: The Early Years of American Zoetrope e Artifact from the Future: The Making of THX 1138

• Electronic Labyrinth THX 1138 4EB: il Cortometraggio Originale di George Lucas

• Featurette della produzione originale: Bald

88

Durata: 88 min

Audio: Inglese DTS HD MASTER AUDIO 5.1

Francese Dolby Digital 5.1

Spagnolo Dolby Digital 1.0

Italiano DTS HD MASTER AUDIO 5.1

Sottotitoli: Inglese per non udenti, Francese, Spagnolo

Prezzo suggerito al pubblico: €29,99

Pre-ordinate la Batman: Titans of Cult – Limited Edition Steelbook!!