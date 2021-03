Dr. Stone: Stone Wars mantiene le promesse fatte con la prima stagione e crea nuove aspettative per il futuro, poiché è già stata confermata la terza stagione dell’anime! Dr. Stone è una delle mie serie preferite di sempre, e pensare che mi ci sono imbattuta completamente per caso!

Qualche tempo fa stavo facendo con il mio compagno un rewatch obbligatorio di Le Bizzarre Avventure di JoJo su Crunchyroll. Non avendo allora un abbonamento Premium, durante gli episodi scorrevano diverse pubblicità, e quella più insistente era quella della prima stagione di Dr. Stone.

Stremati, decidiamo di provare a guardare questo bizzarro anime in cui le persone e le rondini (?) sono misteriosamente diventate di pietra. Ebbene, colgo l’occasione per ringraziare Crunchyroll per aver insistito tanto con quella pubblicità, perché ci ha fatto scoprire una delle serie di animazione più rivoluzionarie degli ultimi anni. Sosoru ze, kore wa!

Dr. Stone: Stone Wars – la scienza è esaltante!

L’aspetto visivo di Dr. Stone: Stone Wars è davvero molto curato, complice anche una ottima base di partenza: le tavole di Boichi sono semplicemente meravigliose, incredibilmente dettagliate, e i suoi volti sono espressivi, vividi:

Ma la vera forza di questa serie è l’incredibile efficacia con cui viene trasmesso lo sconfinato amore per la scienza del carismatico protagonista, Senku. L’espressione tipica di questo brillante scienziato è “Sosoru ze, kore wa“, che si può tradurre con “è esaltante, tutto ciò“.

Senku vuole provare a costruire un nuovo mondo dominato unicamente dalla scienza, mentre Tsukasa ne vuole uno basato sulla forza e sulla selezione naturale, anche perché le risorse sul pianeta scarseggiano.

Ma come noterà lo stesso Senku in Dr. Stone: Stone Wars, laddove le risorse non bastano per sfamare 7 miliardi di persone, allora quei 7 miliardi di persone troveranno il modo di creare più risorse. È così che funziona la scienza.

Questo è un messaggio chiave incredibilmente profondo e potente, che mette in risalto l’importanza vitale dell’uso dell’intelletto: in un mondo unito sotto l’unica bandiera della scienza e avendo sempre in mente il bene comune, si potrebbero garantire progresso, condizioni di vita migliori, cibo e risorse naturali per tutti mantenendo un sano equilibrio con l’ambiente naturale che ci circonda.

Del resto, tutta l’epopea di Senku fino ad ora ci ha già dimostrato i prodigi e le meraviglie che si possono realizzare grazie alla scienza: avendo inizialmente a propria disposizione un numero ridottissimo di risorse, Senku è riuscito, grazie al suo ingegno e all’aiuto dei suoi amici, ad arrivare a costruire mezzi impensabili in mondo in cui della nostra umanità non è rimasto nulla.

Di ogni oggetto, dal più piccolo al più grande, viene realizzato con sforzi immani, e ne viene sempre illustrato minuziosamente il processo di realizzazione, con tanto di disegni esplicativi di ogni singolo passaggio richiesto.

La terminologia, naturalmente, è appropriata e corretta, al punto che viene esplicitamente chiesto di non provare a fare gli esperimenti di Senku a casa!

Dr. Stone: Stone Wars – forza Vs. scienza

11 episodi sono davvero pochi, ma riescono a concentrare benissimo la storia delle Stone Wars. Il Regno della Scienza e quello della Forza sono finalmente giunti alla resa dei conti!

In Dr. Stone: Stone Wars vedrete non solo le nuove creazioni di Senku, ma apprezzerete anche la crescita degli altri personaggi, ognuno dei quali ha lavorato sia per lo sviluppo del Regno della Scienza che per imparare sempre qualcosa di nuovo.

Scienza, logica, intelletto e astuzia saranno fondamentali in una guerra in cui non è possibile contare sulla forza fisica. E le meraviglie che è sempre in grado di realizzare Senku vi faranno restare con gli occhi incollati allo schermo!

Conclusioni

Che siate appassionati di scienza o meno, poco importa. Dr. Stone: Stone Wars saprà soddisfarvi in ogni suo aspetto: visivamente appagante, narrativamente toccante, dinamicamente fluido, scientificamente corretto Dr. Stone: Stone Wars è un anime unico e originale che merita tutta l’attenzione possibile per il grande lavoro svolto e per il messaggio, un’opera che farà appassionare alla scienza chiunque e che dovrebbe essere studiata nelle scuole.

Vi ricordo infine che potete gustarvi entrambe le prime stagioni di Dr. Stone in modo completamente legale e GRATUITO su Crunchyroll, cliccando qui. Tuttavia, è opportuno ricordare che per poter vedere l’ultimo episodio dovrete avere un abboanmento Premium, diversamente sarà necessario aspettare la settimana successiva alla prima messa in onda.

Acquistate Dr. Stone (Vol. 1) QUI!