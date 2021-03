Anticipato nelle ultime ore da voci affidabili, ecco che ufficialmente viene annunciato il seguito dell’anime di Dr. Stone, ispirato al manga omonimo scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi.

L’annuncio arriva direttamente alla conclusione dell’ultimo episodio della seconda, il numero 11, andato in onda proprio oggi in Giappone e con sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

Ancora non è dato sapere quando inizierà l’anime, né in che forma sarà proposto (serie tv o film), ma i portali social del distributore giapponese, Toho Animation, hanno intanto diffuso un primo teaser trailer di annuncio.

Le sequenze, presenti in testa all’articolo, sono focalizzate sull’esplorazione in mare di Senku e compagni a bordo di Perseus per raggiungere l’unico obiettivo: ripristinare il mondo trasformato in pietra.

L’anime di Dr. Stone ha avuto inizio con la prima stagione nel 2019 e si è conclusa nello stesso anno con 24 episodi totali. La seconda stagione, STONE WARS, è cominciata ad ottobre 2020 per poi concludersi il 25 marzo con 12 episodi. Il progetto anime è prodotto da TMS Entertainment e in Italia è visibile con sottotitoli su Crunchyroll.

Dr. Stone

In Giappone Dr. Stone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 19 volumi; in Italia è in corso per Edizioni Star Comics (14 volumi finora).

Il 4 marzo 2020 Shueisha ha pubbliato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato “Dr. Stone reboot: Byakuya” concludendosi con 9 capitoli totali.

Il manga è stato scritto e disegnato da Boichi e lo sceneggiatore Inagaki si è occupato di supervisionare i dialoghi e delle reazioni dei personaggi.

La storia dello spin-off ha narrato le vicende del padre del protagonista Senku, Byakuya Ishigami e in Italia è disponibile da marzo 2021 sempre con Star Comics.

